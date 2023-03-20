В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии
Украинский генерал Наев: у белорусских подразделений на границе нет ударного потенциала
© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев считает, что у белорусских подразделений у границ с Украиной ударного потенциала нет, ударных формирований со стороны Белоруссии не обнаружено.
"По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных… формирований со стороны Белоруссии не обнаружено", - сказал Наев в интервью изданию "РБК-Украина". По его мнению, белорусские подразделения, находящиеся у границы с Украиной, "ударного потенциала не имеют и могут осуществлять только оборонительные операции у собственной границы".
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.