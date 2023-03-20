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В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/belorussiya-1859045414.html
В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии
В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии - РИА Новости, 20.03.2023
В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев считает, что у белорусских подразделений у границ с Украиной ударного потенциала нет, ударных формирований... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:23
2023-03-20T10:23
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
сергей наев
вооруженные силы украины
вооруженные силы белоруссии
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев считает, что у белорусских подразделений у границ с Украиной ударного потенциала нет, ударных формирований со стороны Белоруссии не обнаружено. "По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных… формирований со стороны Белоруссии не обнаружено", - сказал Наев в интервью изданию "РБК-Украина". По его мнению, белорусские подразделения, находящиеся у границы с Украиной, "ударного потенциала не имеют и могут осуществлять только оборонительные операции у собственной границы". Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html
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белоруссия, украина, сергей наев, вооруженные силы украины, вооруженные силы белоруссии, ситуация в днр и лнр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы Белоруссии, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
В Киеве не зафиксировали ударных формирований со стороны Белоруссии

Украинский генерал Наев: у белорусских подразделений на границе нет ударного потенциала

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев считает, что у белорусских подразделений у границ с Украиной ударного потенциала нет, ударных формирований со стороны Белоруссии не обнаружено.
"По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных… формирований со стороны Белоруссии не обнаружено", - сказал Наев в интервью изданию "РБК-Украина". По его мнению, белорусские подразделения, находящиеся у границы с Украиной, "ударного потенциала не имеют и могут осуществлять только оборонительные операции у собственной границы".
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Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраинаСергей НаевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы БелоруссииСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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