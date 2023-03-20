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"Это еще цветочки". В США ужаснулись просчету Байдена в отношении России - РИА Новости, 20.03.2023
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17:25 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/bayden-1859242755.html
"Это еще цветочки". В США ужаснулись просчету Байдена в отношении России
"Это еще цветочки". В США ужаснулись просчету Байдена в отношении России - РИА Новости, 20.03.2023
"Это еще цветочки". В США ужаснулись просчету Байдена в отношении России
Решение президента США Джо Байдена поставлять вооружение ВСУ приведет к большим проблемам в случае серьезного столкновения с Россией, написал обозреватель... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:25
2023-03-20T17:25
в мире
россия
сша
москва
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена поставлять вооружение ВСУ приведет к большим проблемам в случае серьезного столкновения с Россией, написал обозреватель American Thinker Томас Лифсон."Подумайте о безумном сокращении наших запасов боеприпасов, ракет и другого оружия, отправленных вместе с несметными миллиардами долларов диктатору на Украину", — отметил он.При этом, по словам журналиста, Белый дом неоднократно проводил провокации в отношении Москвы, в том числе угрожая ядерным оружием. Автор полагает, что такая политика может привести к прямому столкновению с Россией.По мнению Лифсона, к подобному сценарию Вашингтон не готов, так как страна не только испытывает экономические трудности, но и уступает России по некоторым показателем. Так, у России значительно больше производственных мощностей для производства боеприпасов.Всего за два года президентства Джо Байдена произошли многочисленные катастрофы, от которых будет трудно оправиться, если вообще возможно, подытожил автор.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858468593.html
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в мире, россия, сша, москва, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Это еще цветочки". В США ужаснулись просчету Байдена в отношении России

AT: США будут уязвимы в случае столкновения с Россией из-за ошибок Байдена на Украине

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена поставлять вооружение ВСУ приведет к большим проблемам в случае серьезного столкновения с Россией, написал обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
"Подумайте о безумном сокращении наших запасов боеприпасов, ракет и другого оружия, отправленных вместе с несметными миллиардами долларов диктатору на Украину", — отметил он.
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При этом, по словам журналиста, Белый дом неоднократно проводил провокации в отношении Москвы, в том числе угрожая ядерным оружием. Автор полагает, что такая политика может привести к прямому столкновению с Россией.
«

"На фоне перспективы поражения в войне или применения ядерного оружия, нынешняя депрессия — это еще цветочки", — отметил он.

По мнению Лифсона, к подобному сценарию Вашингтон не готов, так как страна не только испытывает экономические трудности, но и уступает России по некоторым показателем. Так, у России значительно больше производственных мощностей для производства боеприпасов.
Всего за два года президентства Джо Байдена произошли многочисленные катастрофы, от которых будет трудно оправиться, если вообще возможно, подытожил автор.
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Захарова предупредила США о риске прямой военной конфронтации с Россией
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В миреРоссияСШАМоскваДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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