ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам
ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только российские сервисы по внутренним переводам
Здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Банки должны будут использовать только российские сервисы и инфраструктуру для передачи финансовых данных при переводах внутри страны, сообщается на сайте Центробанка.
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"С 1 октября для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру", — говорится в заявлении.
Отмечается, что это поможет обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена информацией при осуществлении внутренних операций. Данные по ним надо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних отечественных компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России, пояснил регулятор.
На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен по-прежнему составлять 1,4 миллиона рублей. По ее словам, это позволит людям свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно.