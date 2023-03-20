https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html

ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам

ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам - РИА Новости, 20.03.2023

ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам

Банки должны будут использовать только российские сервисы и инфраструктуру для передачи финансовых данных при переводах внутри страны, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:18

2023-03-20T17:18

2023-03-20T17:31

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Банки должны будут использовать только российские сервисы и инфраструктуру для передачи финансовых данных при переводах внутри страны, сообщается на сайте Центробанка. Отмечается, что это поможет обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена информацией при осуществлении внутренних операций. Данные по ним надо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних отечественных компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России, пояснил регулятор.На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен по-прежнему составлять 1,4 миллиона рублей. По ее словам, это позволит людям свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно.

https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858576128.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)