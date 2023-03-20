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ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам - РИА Новости, 20.03.2023
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17:18 20.03.2023 (обновлено: 17:31 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html
ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам
ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам - РИА Новости, 20.03.2023
ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам
Банки должны будут использовать только российские сервисы и инфраструктуру для передачи финансовых данных при переводах внутри страны, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:18
2023-03-20T17:31
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Банки должны будут использовать только российские сервисы и инфраструктуру для передачи финансовых данных при переводах внутри страны, сообщается на сайте Центробанка. Отмечается, что это поможет обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена информацией при осуществлении внутренних операций. Данные по ним надо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних отечественных компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России, пояснил регулятор.На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен по-прежнему составлять 1,4 миллиона рублей. По ее словам, это позволит людям свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам

ЦБ обязал банки с 1 октября использовать только российские сервисы по внутренним переводам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Банки должны будут использовать только российские сервисы и инфраструктуру для передачи финансовых данных при переводах внутри страны, сообщается на сайте Центробанка.
«

"С 1 октября для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это поможет обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена информацией при осуществлении внутренних операций. Данные по ним надо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних отечественных компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России, пояснил регулятор.
На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен по-прежнему составлять 1,4 миллиона рублей. По ее словам, это позволит людям свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно.
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