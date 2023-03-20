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Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем - РИА Новости, 20.03.2023
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09:52 20.03.2023 (обновлено: 17:57 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/avstraliya-1859038129.html
Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем
Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем - РИА Новости, 20.03.2023
Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем
Канада выступила с инициативой по противостоянию так называемым угрозам со стороны Москвы и Пекина, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:52
2023-03-20T17:57
в мире
канада
китай
россия
джастин трюдо
фумио кисида
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Канада выступила с инициативой по противостоянию так называемым угрозам со стороны Москвы и Пекина, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники."Канада предложила создать четырехсторонний механизм сотрудничества с Японией, Южной Кореей и США в рамках усилий по противодействию России и Китаю", — говорится в публикации.По информации агентства, премьер-министр Канады Джастин Трюдо изложил такую идею японскому коллеге Фумио Кисиде еще в январе. Однако, отмечает Kyodo, Япония ответила, что для реализации этой концепции, если она вообще будет одобрена, потребуется время.Как поясняется в статье, канадская инициатива похожа на четырехстороннее партнерство индо-тихоокеанских демократий QUAD — оно сформировано Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами и рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе.Канада с начала спецоперации на Украине жестко выступает против России и оказывает активную военную помощь Киеву: поставляет оружие, боеприпасы и военную технику.Отношения между Канадой и Китаем стали напряженными в конце 2018-го, после задержания финансового директора Huawei Technologies в Ванкувере, напоминает Kyodo. В ответ Китай арестовал двух канадцев по обвинению в шпионаже. В ноябре прошлого года Канада объявила о новой индо-тихоокеанской стратегии, в которой она охарактеризовала Китай как "все более разрушительную глобальную державу".
https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html
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в мире, канада, китай, россия, джастин трюдо, фумио кисида
В мире, Канада, Китай, Россия, Джастин Трюдо, Фумио Кисида
Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем

Kyodo: Канада предложила США, Японии и Южной Корее создать аналог QUAD против России и КНР

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Канада выступила с инициативой по противостоянию так называемым угрозам со стороны Москвы и Пекина, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
"Канада предложила создать четырехсторонний механизм сотрудничества с Японией, Южной Кореей и США в рамках усилий по противодействию России и Китаю", — говорится в публикации.
По информации агентства, премьер-министр Канады Джастин Трюдо изложил такую идею японскому коллеге Фумио Кисиде еще в январе. Однако, отмечает Kyodo, Япония ответила, что для реализации этой концепции, если она вообще будет одобрена, потребуется время.
Как поясняется в статье, канадская инициатива похожа на четырехстороннее партнерство индо-тихоокеанских демократий QUAD — оно сформировано Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами и рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе.
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Отношения между Канадой и Китаем стали напряженными в конце 2018-го, после задержания финансового директора Huawei Technologies в Ванкувере, напоминает Kyodo. В ответ Китай арестовал двух канадцев по обвинению в шпионаже. В ноябре прошлого года Канада объявила о новой индо-тихоокеанской стратегии, в которой она охарактеризовала Китай как "все более разрушительную глобальную державу".
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В миреКанадаКитайРоссияДжастин ТрюдоФумио Кисида
 
 
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