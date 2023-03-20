https://ria.ru/20230320/avstraliya-1859038129.html

Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем

Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем - РИА Новости, 20.03.2023

Kyodo: Канада предложила новый формат борьбы с Россией и Китаем

Канада выступила с инициативой по противостоянию так называемым угрозам со стороны Москвы и Пекина, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:52

2023-03-20T09:52

2023-03-20T17:57

в мире

канада

китай

россия

джастин трюдо

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Канада выступила с инициативой по противостоянию так называемым угрозам со стороны Москвы и Пекина, пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники."Канада предложила создать четырехсторонний механизм сотрудничества с Японией, Южной Кореей и США в рамках усилий по противодействию России и Китаю", — говорится в публикации.По информации агентства, премьер-министр Канады Джастин Трюдо изложил такую идею японскому коллеге Фумио Кисиде еще в январе. Однако, отмечает Kyodo, Япония ответила, что для реализации этой концепции, если она вообще будет одобрена, потребуется время.Как поясняется в статье, канадская инициатива похожа на четырехстороннее партнерство индо-тихоокеанских демократий QUAD — оно сформировано Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами и рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе.Канада с начала спецоперации на Украине жестко выступает против России и оказывает активную военную помощь Киеву: поставляет оружие, боеприпасы и военную технику.Отношения между Канадой и Китаем стали напряженными в конце 2018-го, после задержания финансового директора Huawei Technologies в Ванкувере, напоминает Kyodo. В ответ Китай арестовал двух канадцев по обвинению в шпионаже. В ноябре прошлого года Канада объявила о новой индо-тихоокеанской стратегии, в которой она охарактеризовала Китай как "все более разрушительную глобальную державу".

https://ria.ru/20230305/mir-1855669966.html

https://ria.ru/20230314/avstraliya-1857683164.html

канада

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, китай, россия, джастин трюдо, фумио кисида