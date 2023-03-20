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В Дагестане пьяный полицейский насмерть сбил человека - РИА Новости, 20.03.2023
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20:24 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/avariya-1859299703.html
В Дагестане пьяный полицейский насмерть сбил человека
В Дагестане пьяный полицейский насмерть сбил человека - РИА Новости, 20.03.2023
В Дагестане пьяный полицейский насмерть сбил человека
Сотрудник полиции в Дагестане подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего потерпевший... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:24
2023-03-20T20:24
происшествия
россия
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции в Дагестане подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего потерпевший скончался, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД России по Карабудахкентскому району (Дагестана - ред.), находившегося не при исполнении должностных обязанностей, по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения")", - говорится в сообщении. По версии следствия, 19 марта, около 18.00 подозреваемый, управляя автомобилем "ВАЗ-21144" в состоянии опьянения, сбил 37-летнего пешехода, который находился на проезжей части. После этого водитель скрылся с места происшествия. Потерпевший умер по дороге в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК. В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что находившийся за рулем сотрудник был в отпуске. По факту произошедшего руководство ведомства назначило проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям полицейского. “В случае установления вины будет принято решение об увольнении из органов внутренних дел и привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности”, – добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230318/dtp-1858861063.html
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россия
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происшествия, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане пьяный полицейский насмерть сбил человека

СК: в Дагестане пьяный полицейский на автомобиле насмерть сбил человека

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАХАЧКАЛА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции в Дагестане подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и совершении наезда на мужчину, в результате чего потерпевший скончался, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД России по Карабудахкентскому району (Дагестана - ред.), находившегося не при исполнении должностных обязанностей, по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения")", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 19 марта, около 18.00 подозреваемый, управляя автомобилем "ВАЗ-21144" в состоянии опьянения, сбил 37-летнего пешехода, который находился на проезжей части. После этого водитель скрылся с места происшествия. Потерпевший умер по дороге в больницу.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что находившийся за рулем сотрудник был в отпуске. По факту произошедшего руководство ведомства назначило проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям полицейского.
“В случае установления вины будет принято решение об увольнении из органов внутренних дел и привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности”, – добавили в региональном МВД.
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