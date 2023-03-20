https://ria.ru/20230320/astrologiya-1858523188.html

Всемирный день астрологии

Всемирный день астрологии - РИА Новости, 20.03.2023

Всемирный день астрологии

Всемирный день астрологии (International Astrology Day) отмечается в день весеннего равноденствия. В 2023 году эта дата приходится на 20 марта. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T04:42

2023-03-20T04:42

2023-03-20T04:42

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в мире

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Всемирный день астрологии (International Astrology Day) отмечается в день весеннего равноденствия. В 2023 году эта дата приходится на 20 марта.День весеннего равноденствия начинает новый астрономический год. Западные астрологи предложили отмечать этот праздник именно 20 марта – в первый день астрологического года, когда солнце вступает в знак Овна. Астрология (в переводе с греческого языка: astron – звезда и logos – учение, слово) – древнее учение о звездах, основанное на вере, что по расположению звезд можно предсказывать будущее. Возникновение астрологии связано с осмыслением первобытным человеком изменения лунных фаз и затмений, а также осознанием связи между сменой времен года и прохождением Солнца через точки равноденствия и солнцестояния. В Шумере и Вавилоне, где астрономические наблюдения велись с начала третьего тысячелетия до нашей эры, в Китае, где они производились с середины второго тысячелетия до нашей эры, астрология первоначально подразумевала лишь наблюдения за движением Солнца и Луны и составление таблиц, позволявших предсказывать время их обращения и затмений. Выросшая из народных примет, древняя астрология предзнаменований была неизбежным этапом в развитии естествознания. Она выявляла и использовала для прогнозов связь годичного обращения Земли вокруг Солнца с периодами засухи и дождей, обилия пищи и бескормицы.В начале IV века до нашей эры в ходе культурного обмена между Грецией и Ближним Востоком после завоеваний Александра Македонского с астрологией познакомились греческие философы. Включив в сферу компетенции астрологии жизнь отдельного человека, они положили начало новому направлению – гороскопической астрологии.Гороскоп представляет собой схему расположения Солнца, Луны и планет на определенный момент времени для данной географической широты и долготы. Человек в астрологии помещался в центр Вселенной, поскольку существовавшая тогда астрономическая система греческого астронома Клавдия Птолемея была геоцентрической и рассматривала Землю как сферу, вокруг которой обращаются небесные тела. Круг гороскопа подразделяется на 12 равных частей, а небесная сфера делится в двух направлениях на 12 сегментов. Исходное деление небесной сферы называется зодиакальным. Зодиак представляет собой пояс, отступающий от эклиптики (видимый путь движения Солнца по небесной сфере) на 8° в обе стороны и разделенный на 12 равных частей – знаков Зодиака – по 30° каждая.Вавилоняне открыли зодиакальный круг на рубеже V и VI веков до нашей эры и присвоили каждой его части имя созвездия, занимавшего в то время большую часть 30-градусного отрезка. Отсчет знаков Зодиака ведется от созвездия Овна (0°), за которым с 30-градусным интервалом следуют Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. В результате смещения точек равноденствия нулевой градус ныне уже не совпадает с созвездием Овна, однако астрологи продолжают исходить из того, что начало зодиакального круга, которое первоначально устанавливалось по движению Солнца, должно по-прежнему совпадать с точкой весеннего равноденствия – с точкой пересечения эклиптики и небесного экватора, через которую Солнце проходит в своем движении к северу.Гороскоп как условный чертеж расположения светил в момент рождения данного человека основывается на том, что совершение события связывается с прохождением определенной точки эклиптики, которая и определяет данное событие, характер и судьбу человека. Астрология получила широкое распространение в Римской империи. С критикой астрологии как разновидности языческого фатализма выступило христианство. В IX-X веках значительного развития достигла арабская астрология. Греческая гороскопическая астрология была оттеснена арабами на второй план, уступив место гадательной (дивинационной) астрологии. Она помогала осуществить выбор (выбрать правильное время для какого-нибудь начинания) и давала ответы на разные вопросы (как возместить убытки или выгоднее вложить деньги). Гороскоп составлялся на тот час и минуту, когда был задан вопрос, и ответ зависел от расположения планет на этот момент времени.В XI-XII веках астрология проникла в средневековую Европу через испанские университеты. Возникновение в XVI веке гелиоцентрической системы Николая Коперника и развитие научного естествознания в XVII-XVIII веках привели к дискредитации астрологии сначала в среде астрономов, а потом и в научных кругах в целом. Кроме того, репутация астрологии оказалась подорванной из-за процветавшего шарлатанства.Возрождение интереса к астрологии произошло после Первой мировой войны (1914-1918). В XX веке астрология вновь стала популярной.Астрология имеет несколько направлений. В их числе натальная астрология, изучающая все, что связано с человеком и его судьбой. Аграрная астрология дает рекомендации о том, что и когда нужно сеять или сажать. С точки зрения ученых астрология является лженаукой. Критика астрологии известна со времен Древней Греции. В IV веке до нашей эры астроном Евдокс предостерегал, что не следует доверять халдеям (занимавшимся гаданиями по звездам) и их предсказаниям о жизни человека, основанным на дне его рождения. Известный итальянский физик и астроном Галилео Галилей (1564-1642) отмечал, что большая часть предсказаний идет вразрез с реальной жизнью. Научная критика астрологии и методов ее прогнозирования содержится в работах современных экономистов Джона Беннета и Джона Барта, статистика Мишеля Гоклена, физика Джона Мак-Джерви, психолога Джона Мак-Гру. Согласно выводам ученых, астрология – мыльный пузырь, лишенный рационального содержания. А гороскопы не способны предсказывать события на уровне выше случайных совпадений.Согласно современным исследованиям, к астрологам обращаются в сложные моменты жизни. Во многих случаях это реакция человека на стрессы, которые возникают из-за отсутствия у личности социальных навыков. Астрологические прогнозы и советы стали популярной частью современной культуры, их публикуют в газетах, интернете, где можно легко рассчитать персональный гороскоп или получить консультацию астролога. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, 2022), россияне в вопросах предсказания судьбы больше доверяют отдельным людям (28%), чем звездам (15%). Не верят в гороскопы 60% граждан, склонны сомневаться в астрологических прогнозах 25%. За семь лет процент доверяющих звездам сократился в два раза (2015 год – 31%), а сомневающихся – вырос в 3,5 раза (2015 год – 7%). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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