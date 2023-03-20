https://ria.ru/20230320/artemovsk-1859273565.html

Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска

Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска - РИА Новости, 20.03.2023

Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска

Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил, что на данный момент под контролем группы... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:29

2023-03-20T18:29

2023-03-20T18:59

специальная военная операция на украине

артемовск

в мире

россия

киев

евгений пригожин

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил, что на данный момент под контролем группы "Вагнер" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории, соответствующее обращение опубликовано пресс-службой Пригожина.Пригожин заявил, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер". Пригожин попросил принять меры для предотвращения отсечения "вагнеровцев".Также основатель группы "Вагнер" приложил "замысел противника и предложение по противодействию".

https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html

артемовск

россия

киев

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артемовск, в мире, россия, киев, евгений пригожин, сергей шойгу