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Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 20.03.2023 (обновлено: 18:59 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/artemovsk-1859273565.html
Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска
Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска - РИА Новости, 20.03.2023
Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил, что на данный момент под контролем группы... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:29
2023-03-20T18:59
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
россия
киев
евгений пригожин
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил, что на данный момент под контролем группы "Вагнер" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории, соответствующее обращение опубликовано пресс-службой Пригожина.Пригожин заявил, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер". Пригожин попросил принять меры для предотвращения отсечения "вагнеровцев".Также основатель группы "Вагнер" приложил "замысел противника и предложение по противодействию".
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html
артемовск
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артемовск, в мире, россия, киев, евгений пригожин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Россия, Киев, Евгений Пригожин, Сергей Шойгу
Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что ВС России контролируют 70 процентов Артемовска

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил, что на данный момент под контролем группы "Вагнер" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории, соответствующее обращение опубликовано пресс-службой Пригожина.
«
"Уважаемый Сергей Кужугетович! В настоящее время подразделения "Вагнер" контролируют около 70% населенного пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения", - говорится в обращении.
Пригожин заявил, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер". Пригожин попросил принять меры для предотвращения отсечения "вагнеровцев".
Также основатель группы "Вагнер" приложил "замысел противника и предложение по противодействию".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023
Вчера, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВ миреРоссияКиевЕвгений ПригожинСергей Шойгу
 
 
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