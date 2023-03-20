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Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска
Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска - РИА Новости, 20.03.2023
Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил, что на данный момент под контролем группы... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:29
2023-03-20T18:29
2023-03-20T18:59
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
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евгений пригожин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил, что на данный момент под контролем группы "Вагнер" находится около 70% Артёмовска, продолжается наступление с целью полного освобождения территории, соответствующее обращение опубликовано пресс-службой Пригожина.Пригожин заявил, что по имеющейся у него информации, в конце марта - начале апреля ожидается широкомасштабное наступление со стороны Киева, чтобы отрезать группу "Вагнер". Пригожин попросил принять меры для предотвращения отсечения "вагнеровцев".Также основатель группы "Вагнер" приложил "замысел противника и предложение по противодействию".
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html
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артемовск, в мире, россия, киев, евгений пригожин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Россия, Киев, Евгений Пригожин, Сергей Шойгу
Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70 процентов Артемовска
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что ВС России контролируют 70 процентов Артемовска