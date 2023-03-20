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Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/artemovsk-1859033610.html
Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск
Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск - РИА Новости, 20.03.2023
Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск
Владимир Зеленский отправляет украинские войска в "мясорубку" в Артемовск из страха падения боевого духа и деморализации армии, считает бывший премьер Украины... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:23
2023-03-20T09:23
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
украина
горловка
владимир зеленский
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский отправляет украинские войска в "мясорубку" в Артемовск из страха падения боевого духа и деморализации армии, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, сейчас моральное состояние украинцев держится только на "победном военном кейсе и готово терпеть все невзгоды ради обещаний власти о великой победе уже в этом году". Ранее Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
артемовск
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безопасность, артемовск, украина, горловка, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Украина, Горловка, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск

Азаров: Зеленский отправляет войска в "мясорубку" в Артемовск, боясь деморализации армии

© AP Photo / LibkosМедики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Libkos
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский отправляет украинские войска в "мясорубку" в Артемовск из страха падения боевого духа и деморализации армии, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
«

"Одна из причин того, почему Зеленский готов отправлять тысячи новых бойцов в бахмутовскую (украинское название Артемовска - Прим. ред.) мясорубку, – страх падения боевого духа из-за смены победного тренда на негативный (поражения), когда противник получает успех и воодушевляется, а твоя армия деморализуется", - написал Азаров на своей странице в соцсети.

По его словам, сейчас моральное состояние украинцев держится только на "победном военном кейсе и готово терпеть все невзгоды ради обещаний власти о великой победе уже в этом году".
Ранее Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскУкраинаГорловкаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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