Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск
Азаров: Зеленский отправляет войска в "мясорубку" в Артемовск, боясь деморализации армии
© AP Photo / LibkosМедики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска
© AP Photo / Libkos
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский отправляет украинские войска в "мясорубку" в Артемовск из страха падения боевого духа и деморализации армии, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
«
"Одна из причин того, почему Зеленский готов отправлять тысячи новых бойцов в бахмутовскую (украинское название Артемовска - Прим. ред.) мясорубку, – страх падения боевого духа из-за смены победного тренда на негативный (поражения), когда противник получает успех и воодушевляется, а твоя армия деморализуется", - написал Азаров на своей странице в соцсети.
По его словам, сейчас моральное состояние украинцев держится только на "победном военном кейсе и готово терпеть все невзгоды ради обещаний власти о великой победе уже в этом году".
Ранее Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Инфографика