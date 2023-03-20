https://ria.ru/20230320/artemovsk-1859033610.html

Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск

Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск - РИА Новости, 20.03.2023

Азаров рассказал, почему Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" в Артемовск

Владимир Зеленский отправляет украинские войска в "мясорубку" в Артемовск из страха падения боевого духа и деморализации армии, считает бывший премьер Украины... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:23

2023-03-20T09:23

2023-03-20T09:23

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

украина

горловка

владимир зеленский

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский отправляет украинские войска в "мясорубку" в Артемовск из страха падения боевого духа и деморализации армии, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, сейчас моральное состояние украинцев держится только на "победном военном кейсе и готово терпеть все невзгоды ради обещаний власти о великой победе уже в этом году". Ранее Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

артемовск

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, украина, горловка, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины