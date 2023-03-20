https://ria.ru/20230320/armiya-1859202071.html
ВМС США оценили прогресс Китая в военной сфере
ВМС США оценили прогресс Китая в военной сфере - РИА Новости, 20.03.2023
ВМС США оценили прогресс Китая в военной сфере
Представители вооруженных сил США заявляют о прогрессе Китая во многих военных сферах, признают, что китайский флот стал крупнейшим в мире, сообщает телеканал... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:22
2023-03-20T16:22
2023-03-20T16:22
в мире
сша
китай
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Представители вооруженных сил США заявляют о прогрессе Китая во многих военных сферах, признают, что китайский флот стал крупнейшим в мире, сообщает телеканал CBS со ссылкой на командующего Тихоокеанским флотом ВМС США вице-адмирала Самуэля Папаро и лейтенанта-командера ВМС США Дэвида Эша. "В начале 2000-х годов в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) входили около 37 кораблей. Сейчас же речь идеи о 350 кораблях", - заявил в интервью телеканалу Папаро. При этом он подтвердил, что китайский военно-морской флот является крупнейшим в мире по численности кораблей. "Они (китайцы - ред.) достигают большого прогресса во многих ключевых областях ... в военном плане", - заявил в интервью телеканалу другой американский военный Дэвид Эш.
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в мире, сша, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, США, Китай, Народно-освободительная армия Китая
ВМС США оценили прогресс Китая в военной сфере
ВМС США оценили прогресс Китая в военной сфере и признали его флот крупнейшим