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На Украине активы россиянина передали в управление нацагентства

На Украине активы россиянина передали в управление нацагентства - РИА Новости, 20.03.2023

На Украине активы россиянина передали в управление нацагентства

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление активы гражданина РФ на сумму 146,2 миллиона долларов, сообщили в понедельник РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:46

2023-03-20T18:46

2023-03-20T18:46

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление активы гражданина РФ на сумму 146,2 миллиона долларов, сообщили в понедельник в офисе генерального прокурора страны. "По ходатайству прокуроров Кировоградской областной прокуратуры в управление АРМА переданы корпоративные права агропредприятия, бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ. Общая сумма арестованных активов составляет 5,4 миллиарда гривен (146,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале. По данным следствия, бенефициарным собственником и выгодоприобретателем от финансово-хозяйственной деятельности "Совместного украинско-российского предприятия Алтай", которое занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, является гражданин РФ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями по факту легализации доходов, полученных преступным путем (часть 2 статьи 209 УК Украины). Фамилия российского бизнесмена прокуратурой не называется. Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.

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россия, украина, владимир зеленский, в мире