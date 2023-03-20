https://ria.ru/20230320/afrika-1859217990.html
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы - РИА Новости, 20.03.2023
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы
Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:43
2023-03-20T16:43
2023-03-20T16:44
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владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов. "Убежден, совместными усилиями, помогая друг другу, мы способны сделать многое для процветания и благополучия народов Африки и России. Спасибо большое за то, что вы сегодня здесь в Москве, вместе с нами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, владимир путин, нельсон мандела, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Нельсон Мандела, В мире
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы
Путин назвал актуальными слова Манделы "ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе"
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов.
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Путин, выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире", в завершении своих слов напомнил слова выдающегося африканского государственного деятеля, борца за независимость и права народов Африки Нельсона Манделы: "ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе, и мы не должны позволить никому встать у нас на пути". Президент РФ отметил, что эти слова и сейчас весьма актуальны.
"Убежден, совместными усилиями, помогая друг другу, мы способны сделать многое для процветания и благополучия народов Африки и России. Спасибо большое за то, что вы сегодня здесь в Москве, вместе с нами", - сказал Путин.
Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки