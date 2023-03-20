https://ria.ru/20230320/afrika-1859217990.html

Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы

Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы - РИА Новости, 20.03.2023

Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы

Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:43

2023-03-20T16:43

2023-03-20T16:44

россия

африка

владимир путин

нельсон мандела

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов. "Убежден, совместными усилиями, помогая друг другу, мы способны сделать многое для процветания и благополучия народов Африки и России. Спасибо большое за то, что вы сегодня здесь в Москве, вместе с нами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html

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африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, владимир путин, нельсон мандела, в мире