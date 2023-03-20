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Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы - РИА Новости, 20.03.2023
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16:43 20.03.2023 (обновлено: 16:44 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/afrika-1859217990.html
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы - РИА Новости, 20.03.2023
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы
Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:43
2023-03-20T16:44
россия
африка
владимир путин
нельсон мандела
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов. "Убежден, совместными усилиями, помогая друг другу, мы способны сделать многое для процветания и благополучия народов Африки и России. Спасибо большое за то, что вы сегодня здесь в Москве, вместе с нами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html
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россия, африка, владимир путин, нельсон мандела, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Нельсон Мандела, В мире
Путин на конференции "Россия — Африка" напомнил слова Манделы

Путин назвал актуальными слова Манделы "ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе"

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов.
«
Путин, выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире", в завершении своих слов напомнил слова выдающегося африканского государственного деятеля, борца за независимость и права народов Африки Нельсона Манделы: "ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе, и мы не должны позволить никому встать у нас на пути". Президент РФ отметил, что эти слова и сейчас весьма актуальны.
"Убежден, совместными усилиями, помогая друг другу, мы способны сделать многое для процветания и благополучия народов Африки и России. Спасибо большое за то, что вы сегодня здесь в Москве, вместе с нами", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки
Вчера, 16:14
 
РоссияАфрикаВладимир ПутинНельсон МанделаВ мире
 
 
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