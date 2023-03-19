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Пушков отреагировал на слова посла Польши о готовности воевать с Россией
Пушков отреагировал на слова посла Польши о готовности воевать с Россией - РИА Новости, 19.03.2023
Пушков отреагировал на слова посла Польши о готовности воевать с Россией
Заявляя о готовности воевать с Россией на Украине в случае проигрыша Киева, Польша надеется на поддержку США, но уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:12
2023-03-19T22:12
2023-03-19T22:12
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польша
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владимир путин
алексей пушков
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Заявляя о готовности воевать с Россией на Украине в случае проигрыша Киева, Польша надеется на поддержку США, но уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией в случае, если Украина потерпит поражение. "Очень самонадеянное заявление посла Польши в Париже. Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся "смелость" поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?", - отметил сенатор. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, россия, польша, украина, владимир путин, алексей пушков
В мире, Россия, Польша, Украина, Владимир Путин, Алексей Пушков
Пушков отреагировал на слова посла Польши о готовности воевать с Россией
Сенатор Пушков: заявляя о готовности воевать с Россией, Польша надеется на помощь США