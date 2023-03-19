https://ria.ru/20230319/vuchich-1858932725.html

Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина"

Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина" - РИА Новости, 19.03.2023

Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина"

Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией, цитирует главу Сербии Александра Вучича газета... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:55

2023-03-19T14:55

2023-03-19T16:08

в мире

александр вучич

владимир путин

россия

сербия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией, цитирует главу Сербии Александра Вучича газета "Политика". "Супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжелых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это?" — задался политик вопросом в обращении к гражданам. Он добавил, что сомневается в мудрости и просчитанности решения МУС, и предположил, что оно будет иметь серьезные политические последствия. По его мнению, цель ордера МУС — только осложнить коммуникацию российского лидера с другими политиками.Вопрос о возможном аресте Путина в Сербии Вучич назвал бессмысленным, потому что всем ясно, что, пока продолжается конфликт на Украине, президент России не приедет в Белград.Два дня назад досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте Путина неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.

https://ria.ru/20230319/putin-1858884768.html

https://ria.ru/20230317/kosachev-1858732963.html

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в мире, александр вучич, владимир путин, россия, сербия, международный уголовный суд