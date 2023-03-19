https://ria.ru/20230319/vuchich-1858932725.html
Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина"
Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина" - РИА Новости, 19.03.2023
Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина"
Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией, цитирует главу Сербии Александра Вучича газета... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:55
2023-03-19T14:55
2023-03-19T16:08
в мире
александр вучич
владимир путин
россия
сербия
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1547:2047:2698_1920x0_80_0_0_ab63df7d76b9a78d0c60700424787237.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией, цитирует главу Сербии Александра Вучича газета "Политика". "Супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжелых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это?" — задался политик вопросом в обращении к гражданам. Он добавил, что сомневается в мудрости и просчитанности решения МУС, и предположил, что оно будет иметь серьезные политические последствия. По его мнению, цель ордера МУС — только осложнить коммуникацию российского лидера с другими политиками.Вопрос о возможном аресте Путина в Сербии Вучич назвал бессмысленным, потому что всем ясно, что, пока продолжается конфликт на Украине, президент России не приедет в Белград.Два дня назад досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте Путина неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.
https://ria.ru/20230319/putin-1858884768.html
https://ria.ru/20230317/kosachev-1858732963.html
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_68:1352:1925:2745_1920x0_80_0_0_c088987480767c85ac8098987718dac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, владимир путин, россия, сербия, международный уголовный суд
В мире, Александр Вучич, Владимир Путин, Россия, Сербия, Международный уголовный суд
Вучич оценил последствия решения МУС об "ордере на арест Путина"
Вучич считает, что ордер МУС в отношении Путина отрезает Западу пути диалога с Россией
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией, цитирует главу Сербии Александра Вучича газета "Политика"
.
"Супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжелых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждете поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это?" — задался политик вопросом в обращении к гражданам.
Глава Минюста Германии назвал условие для ареста Путина
Он добавил, что сомневается в мудрости и просчитанности решения МУС, и предположил, что оно будет иметь серьезные политические последствия.
«
"Оно свидетельствует о неготовности говорить о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней", — считает президент Сербии
.
По его мнению, цель ордера МУС — только осложнить коммуникацию российского лидера с другими политиками.
Вопрос о возможном аресте Путина в Сербии Вучич
назвал бессмысленным, потому что всем ясно, что, пока продолжается конфликт на Украине, президент России не приедет в Белград.
Косачев заявил об основаниях для введения жестких санкций против МУС
Два дня назад досудебная палата Международного уголовного суда
выдала ордер на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия, Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте Путина неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина