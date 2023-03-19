https://ria.ru/20230319/ukraina-1858911892.html

СМИ узнали, почему задерживаются поставки боеприпасов и оружия Киеву

СМИ узнали, почему задерживаются поставки боеприпасов и оружия Киеву - РИА Новости, 19.03.2023

СМИ узнали, почему задерживаются поставки боеприпасов и оружия Киеву

Производство оружия и боеприпасов для Украины задерживается из-за нехватки в Евросоюзе взрывчатых веществ, пишет Financial Times со ссылкой на европейских... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:30

2023-03-19T12:30

2023-03-19T14:19

специальная военная операция на украине

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евросоюз

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Производство оружия и боеприпасов для Украины задерживается из-за нехватки в Евросоюзе взрывчатых веществ, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и производителей."Из-за ограниченных запасов пороха, пластичной взрывчатки и тротила промышленность не может в оперативном порядке удовлетворить запросы ЕС для Украины вне зависимости от объема денег, вложенных в решение проблемы", — говорится в публикации.В статье отмечается, что украинский кризис обнажил дефицит оружия в Европе, а также слабость производственных мощностей ее предприятий, страны Старого Света "не в состоянии вести крупномасштабное военное производство". Так, чешское государственное предприятие Explosia, один из крупнейших поставщиков взрывчатых веществ в регионе, сообщило, что его производство боезарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий работает на полную мощность и не будет увеличивать объемы до 2026 года.Помимо прочего, повышенный спрос на вооружение и боеприпасы в Европе может спровоцировать рост их цен, которые уже успели подняться на одну пятую за последний год, уточняется в материале.Как отметил генеральный директор Fábrica Municiones de Granada (FMG), одного из двух испанских производителей 155-миллиметровых артиллерийских орудий, стоимость основных материалов для производства удвоилась, а в некоторых случаях даже утроилась. По его словам, обычный снаряд сейчас стоит 850 евро, что примерно на 20 процентов больше, чем до начала российской спецоперации.По данным издания, другая существенная проблема заключается в неспособности европейских производителей нарастить объемы выпуска взрывчатых веществ в короткие сроки. Как рассказал представитель чешской оборонной промышленности, для увеличения производства пороха потребуется как минимум три года. В свою очередь, европейские оборонные предприятия также заявляют, что их заводы загружены на 100 процентов, поэтому следует "начать поиски (новых мест военного производства. — Прим. ред.) в Индии, Корее и других странах".В феврале Financial Times уже писала, что конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы. Газета также сообщала, что во многих странах региона министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. По информации издания, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857770306.html

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа, нато, евросоюз, сергей лавров, дмитрий песков, россия, индия