https://ria.ru/20230319/ukraina-1858887727.html

"Просто заткнись!" В США сенатор попал в скандал из-за слов об Украине

"Просто заткнись!" В США сенатор попал в скандал из-за слов об Украине - РИА Новости, 19.03.2023

"Просто заткнись!" В США сенатор попал в скандал из-за слов об Украине

Американского сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма на Консервативном форуме Palmetto Family Matters отчитали за поджигание конфликта на Украине, пишет Daily... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:01

2023-03-19T09:01

2023-03-19T09:01

в мире

украина

линдси грэм

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американского сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма на Консервативном форуме Palmetto Family Matters отчитали за поджигание конфликта на Украине, пишет Daily Mail. Один из зрителей сказал сенатору Грэму, что тот "не настоящий консерватор", и обвинил его в "разжигании конфликта" на Украине. "Просто заткнись. Убирайся отсюда!" - ответил на это сенатор. Грэм заявил, что те, кто поддерживает семейные ценности, также должны поддержать США, отправляющие миллиарды долларов помощи Украине. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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в мире, украина, линдси грэм, сша