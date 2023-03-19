"Просто заткнись!" В США сенатор попал в скандал из-за слов об Украине
Американский сенатор Грэм попал в скандал из-за поддержки спонсирования Украины
© AP Photo / Patrick SemanskyСенатор США Линдси Грэм
© AP Photo / Patrick Semansky
Сенатор США Линдси Грэм. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американского сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма на Консервативном форуме Palmetto Family Matters отчитали за поджигание конфликта на Украине, пишет Daily Mail.
Один из зрителей сказал сенатору Грэму, что тот "не настоящий консерватор", и обвинил его в "разжигании конфликта" на Украине.
"Просто заткнись. Убирайся отсюда!" - ответил на это сенатор. Грэм заявил, что те, кто поддерживает семейные ценности, также должны поддержать США, отправляющие миллиарды долларов помощи Украине.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Один из зрителей сказал сенатору Грэму, что тот "не настоящий консерватор", и обвинил его в "разжигании конфликта" на Украине.
"Просто заткнись. Убирайся отсюда!" - ответил на это сенатор. Грэм заявил, что те, кто поддерживает семейные ценности, также должны поддержать США, отправляющие миллиарды долларов помощи Украине.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.