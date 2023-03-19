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Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая - РИА Новости, 19.03.2023
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23:11 19.03.2023 (обновлено: 23:30 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/tovarooborot-1858993171.html
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая - РИА Новости, 19.03.2023
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, есть все основания полагать,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:11
2023-03-19T23:30
россия
китай
экономика
владимир путин
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, есть все основания полагать, что планка товарооборота с КНР в 200 миллиардов долларов будет превышена.Текст опубликован на сайте Кремля."Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнёрство. По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году", - говорится в статье."При этом важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными", - также говорится в статье.
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россия, китай, экономика, владимир путин, в мире, си цзиньпин
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая

Путин: товарооборот России и Китая в 2022 году удвоился и достиг 185 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, есть все основания полагать, что планка товарооборота с КНР в 200 миллиардов долларов будет превышена.
Текст опубликован на сайте Кремля.
"Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнёрство. По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году", - говорится в статье.
"При этом важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными", - также говорится в статье.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая
Вчера, 23:19
 
РоссияКитайЭкономикаВладимир ПутинВ миреСи Цзиньпин
 
 
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