https://ria.ru/20230319/tovarooborot-1858993171.html
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая - РИА Новости, 19.03.2023
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, есть все основания полагать,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:11
2023-03-19T23:11
2023-03-19T23:30
россия
китай
экономика
владимир путин
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, есть все основания полагать, что планка товарооборота с КНР в 200 миллиардов долларов будет превышена.Текст опубликован на сайте Кремля."Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнёрство. По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году", - говорится в статье."При этом важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными", - также говорится в статье.
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россия, китай, экономика, владимир путин, в мире, си цзиньпин
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая
Путин: товарооборот России и Китая в 2022 году удвоился и достиг 185 миллиардов долларов