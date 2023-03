https://ria.ru/20230319/svb-1858882011.html

First Citizens BancShares рассматривает покупку SVB, пишет Bloomberg

First Citizens BancShares рассматривает покупку SVB, пишет Bloomberg

First Citizens BancShares рассматривает покупку SVB, пишет Bloomberg

2023-03-19

2023-03-19T07:21

2023-03-19T07:21

2023-03-19T07:25

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Компания First Citizens BancShares рассматривает предложение о покупке обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "First Citizens BancShares Inc. рассматривает предложение о (покупке) Silicon Valley Bank", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

