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Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 19.03.2023
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13:23 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/stalingrad-1858918839.html
Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны
Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 19.03.2023
Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны
Правительство России одобрило законопроект, который относит людей, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:23
2023-03-19T13:23
общество
сталинград
россия
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, который относит людей, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что люди, награжденные этим знаком, будут относиться к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Также на них будут распространяться меры социальной защиты, которые предоставляются награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя". Также кабмин принял проект распоряжения о распределении субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты.
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общество, сталинград, россия, сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Сталинград, Россия, Сталинградская битва (1942-1943)
Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны

Правительство России отнесло переживших осаду Сталинграда к категории ветеранов войны

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград
Дорожный знак Сталинград на въезде в Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Дорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, который относит людей, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на сайте кабмина.
«
"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди, награжденные этим знаком, будут относиться к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Также на них будут распространяться меры социальной защиты, которые предоставляются награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя".
Также кабмин принял проект распоряжения о распределении субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты.
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ОбществоСталинградРоссияСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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