https://ria.ru/20230319/stalingrad-1858918839.html

Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны

Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны - РИА Новости, 19.03.2023

Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам войны

Правительство России одобрило законопроект, который относит людей, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:23

2023-03-19T13:23

2023-03-19T13:23

общество

сталинград

россия

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, который относит людей, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что люди, награжденные этим знаком, будут относиться к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Также на них будут распространяться меры социальной защиты, которые предоставляются награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя". Также кабмин принял проект распоряжения о распределении субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты.

https://ria.ru/20230317/privilegii-1858604527.html

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общество, сталинград, россия, сталинградская битва (1942-1943)