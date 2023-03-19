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ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны
ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны - РИА Новости, 19.03.2023
ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны
Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщило в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:47
2023-03-19T14:47
2023-03-19T19:58
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
херсонская область
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны
ВС России поразили в Херсонской области два ангара украинской 122-й бригады теробороны