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ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны

ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны - РИА Новости, 19.03.2023

ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны

Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщило в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:47

2023-03-19T14:47

2023-03-19T19:58

специальная военная операция на украине

безопасность

в мире

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, в мире, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины