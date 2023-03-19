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ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 19.03.2023 (обновлено: 19:58 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858931163.html
ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны
ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны - РИА Новости, 19.03.2023
ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны
Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщило в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:47
2023-03-19T19:58
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.
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безопасность, в мире, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны

ВС России поразили в Херсонской области два ангара украинской 122-й бригады теробороны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа российских гаубиц в зоне спецоперации
Боевая работа российских гаубиц в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа российских гаубиц в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российские военные нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 марта, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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