https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858928265.html

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных - РИА Новости, 19.03.2023

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных

На Донецком направлении Южная группировка российских войск за сутки уничтожила более 80 украинских солдат и 13 единиц техники, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:31

2023-03-19T14:31

2023-03-19T15:58

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Донецком направлении Южная группировка российских войск за сутки уничтожила более 80 украинских солдат и 13 единиц техники, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — заявили в ведомстве.Южно-Донецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" ударила по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное в ДНР и Орехов в Запорожской области. Уточняется, что за сутки противник потерял более 50 военных, три пикапа и гаубицу Д-30.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении российская армия нанесла поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Как отметили в оборонном ведомстве, всего удалось уничтожить до 50 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Краснолиманском направлении российские военные атаковали живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — добавили в Минобороны.Херсонское направлениеРоссийские силы ликвидировали до 20 солдат ВСУ, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".Кроме того, как подчеркнули в министерстве, в районе населенного пункта Отрадокаменка нанесен удар по двум ангарам с вооружением и военной техникой украинских войск.В целом за сутки удалось поразить 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живою силу и технику в 114 районах, подытожили в ведомстве.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858812447.html

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html

россия

сша

донецкая народная республика

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россия, сша, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины