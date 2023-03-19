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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 19.03.2023 (обновлено: 15:58 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858928265.html
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных - РИА Новости, 19.03.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных
На Донецком направлении Южная группировка российских войск за сутки уничтожила более 80 украинских солдат и 13 единиц техники, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:31
2023-03-19T15:58
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Донецком направлении Южная группировка российских войск за сутки уничтожила более 80 украинских солдат и 13 единиц техники, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — заявили в ведомстве.Южно-Донецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" ударила по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное в ДНР и Орехов в Запорожской области. Уточняется, что за сутки противник потерял более 50 военных, три пикапа и гаубицу Д-30.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении российская армия нанесла поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Как отметили в оборонном ведомстве, всего удалось уничтожить до 50 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Краснолиманском направлении российские военные атаковали живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — добавили в Минобороны.Херсонское направлениеРоссийские силы ликвидировали до 20 солдат ВСУ, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".Кроме того, как подчеркнули в министерстве, в районе населенного пункта Отрадокаменка нанесен удар по двум ангарам с вооружением и военной техникой украинских войск.В целом за сутки удалось поразить 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живою силу и технику в 114 районах, подытожили в ведомстве.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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россия, сша, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 80 солдат ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота российских войск на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа российских войск на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа российских войск на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Донецком направлении Южная группировка российских войск за сутки уничтожила более 80 украинских солдат и 13 единиц техники, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — заявили в ведомстве.
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Южно-Донецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" ударила по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное в ДНР и Орехов в Запорожской области.
Уточняется, что за сутки противник потерял более 50 военных, три пикапа и гаубицу Д-30.

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении российская армия нанесла поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.
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Как отметили в оборонном ведомстве, всего удалось уничтожить до 50 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении российские военные атаковали живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — добавили в Минобороны.

Херсонское направление

Российские силы ликвидировали до 20 солдат ВСУ, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".
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Кроме того, как подчеркнули в министерстве, в районе населенного пункта Отрадокаменка нанесен удар по двум ангарам с вооружением и военной техникой украинских войск.
В целом за сутки удалось поразить 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живою силу и технику в 114 районах, подытожили в ведомстве.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023
18 марта, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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