https://ria.ru/20230319/rossiya-1858947240.html

В США рассказали о серьезном просчете Запада

В США рассказали о серьезном просчете Запада - РИА Новости, 19.03.2023

В США рассказали о серьезном просчете Запада

Bloomberg. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:46

2023-03-19T16:46

2023-03-19T17:10

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

сергей лавров

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Политика США и западных стран, а также стремление Вашингтона к мировому господству объясняют пророссийскую позицию большинства государств в отношении конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg.Издание приводит заявление бывшего постпреда Сингапура в ООН Кишора Махбубани, по словам которого подавляющее число людей хотят жить в многополярном мире, поэтому многие страны не присоединяются к санкционному давлению на Москву."Поражение России не отвечало бы интересам Глобального Юга. Этот регион все еще хранит память о когда-то доминирующем Западе", — сказал он.Так, несмотря на западную критику дипломатического курса главы МИД России Сергея Лаврова, он доказывает свою эффективность в большинстве африканских государств, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии, уточняется в статье.Кроме того, результаты опроса YouGov показали, что пока 65 процентов респондентов в Европе видят в России противника, 51 процент индийцев, напротив, рассматривают ее как союзника, еще 29 процентов опрошенных в этой стране считают Москву необходимым партнером.В материале также указывается, что большая часть мира склоняется к российской версии событий на Украине, поскольку считает Владимира Зеленского марионеткой США.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230308/otvet-1856636770.html

https://ria.ru/20230319/amerika-1858846230.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, оон, вооруженные силы украины, в мире