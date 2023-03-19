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В США рассказали о серьезном просчете Запада - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 19.03.2023 (обновлено: 17:10 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/rossiya-1858947240.html
В США рассказали о серьезном просчете Запада
В США рассказали о серьезном просчете Запада - РИА Новости, 19.03.2023
В США рассказали о серьезном просчете Запада
Bloomberg. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:46
2023-03-19T17:10
россия
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Политика США и западных стран, а также стремление Вашингтона к мировому господству объясняют пророссийскую позицию большинства государств в отношении конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg.Издание приводит заявление бывшего постпреда Сингапура в ООН Кишора Махбубани, по словам которого подавляющее число людей хотят жить в многополярном мире, поэтому многие страны не присоединяются к санкционному давлению на Москву."Поражение России не отвечало бы интересам Глобального Юга. Этот регион все еще хранит память о когда-то доминирующем Западе", — сказал он.Так, несмотря на западную критику дипломатического курса главы МИД России Сергея Лаврова, он доказывает свою эффективность в большинстве африканских государств, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии, уточняется в статье.Кроме того, результаты опроса YouGov показали, что пока 65 процентов респондентов в Европе видят в России противника, 51 процент индийцев, напротив, рассматривают ее как союзника, еще 29 процентов опрошенных в этой стране считают Москву необходимым партнером.В материале также указывается, что большая часть мира склоняется к российской версии событий на Украине, поскольку считает Владимира Зеленского марионеткой США.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230308/otvet-1856636770.html
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россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, оон, вооруженные силы украины, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали о серьезном просчете Запада

Bloomberg: большинство мировых стран встали на сторону России из-за политики США и Запада

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Политика США и западных стран, а также стремление Вашингтона к мировому господству объясняют пророссийскую позицию большинства государств в отношении конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg.
Издание приводит заявление бывшего постпреда Сингапура в ООН Кишора Махбубани, по словам которого подавляющее число людей хотят жить в многополярном мире, поэтому многие страны не присоединяются к санкционному давлению на Москву.
"Поражение России не отвечало бы интересам Глобального Юга. Этот регион все еще хранит память о когда-то доминирующем Западе", — сказал он.
Так, несмотря на западную критику дипломатического курса главы МИД России Сергея Лаврова, он доказывает свою эффективность в большинстве африканских государств, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии, уточняется в статье.
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Кроме того, результаты опроса YouGov показали, что пока 65 процентов респондентов в Европе видят в России противника, 51 процент индийцев, напротив, рассматривают ее как союзника, еще 29 процентов опрошенных в этой стране считают Москву необходимым партнером.
В материале также указывается, что большая часть мира склоняется к российской версии событий на Украине, поскольку считает Владимира Зеленского марионеткой США.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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