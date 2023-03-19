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Главы МИД G7 осудили испытания ракеты КНДР - РИА Новости, 19.03.2023
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12:51 19.03.2023 (обновлено: 13:09 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/raketa-1858914930.html
Главы МИД G7 осудили испытания ракеты КНДР
Главы МИД G7 осудили испытания ракеты КНДР - РИА Новости, 19.03.2023
Главы МИД G7 осудили испытания ракеты КНДР
Главы МИД G7 в совместном заявлении выступили с решительным осуждением проведенного КНДР ранее на этой неделе испытания межконтинентальной баллистической ракеты РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:51
2023-03-19T13:09
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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении выступили с решительным осуждением проведенного КНДР ранее на этой неделе испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подчеркнув, что подобные действия подрывают мир и безопасности в регионе."Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, - а также высокий представитель Евросоюза выступаем с решительным осуждением осуществленного 16 марта Северной Кореей пуска очередной МБР, что подрывает мир и безопасность в регионе и мире", - отмечается в заявлении, обнародованном японским МИД.В документе также подчеркивается, что, "начиная с прошлого года, КНДР расширила свои провокационные действия путем осуществления рекордного числа ракетных испытаний и продолжающейся безответственной и дестабилизирующей риторики относительно использования ядерного оружия"."Мы вновь повторяем наш призыв к Северной Кореей отказаться от ее ядерного оружия, существующих ядерных программ, любых других видов оружия массового уничтожения и ракетных программ в полной, необратимой и верифицируемой манере и полностью соблюдать все обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20230319/raketa-1858877794.html
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В мире, G7, Канада, Германия, Франция, ООН
Главы МИД G7 осудили испытания ракеты КНДР

Главы МИД G7 в совместном заявлении выступили с осуждением испытаний ракеты КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении выступили с решительным осуждением проведенного КНДР ранее на этой неделе испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подчеркнув, что подобные действия подрывают мир и безопасности в регионе.
"Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, - а также высокий представитель Евросоюза выступаем с решительным осуждением осуществленного 16 марта Северной Кореей пуска очередной МБР, что подрывает мир и безопасность в регионе и мире", - отмечается в заявлении, обнародованном японским МИД.
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В документе также подчеркивается, что, "начиная с прошлого года, КНДР расширила свои провокационные действия путем осуществления рекордного числа ракетных испытаний и продолжающейся безответственной и дестабилизирующей риторики относительно использования ядерного оружия".
"Мы вновь повторяем наш призыв к Северной Кореей отказаться от ее ядерного оружия, существующих ядерных программ, любых других видов оружия массового уничтожения и ракетных программ в полной, необратимой и верифицируемой манере и полностью соблюдать все обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.
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