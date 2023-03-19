Главы МИД G7 осудили испытания ракеты КНДР
Главы МИД G7 в совместном заявлении выступили с осуждением испытаний ракеты КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении выступили с решительным осуждением проведенного КНДР ранее на этой неделе испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подчеркнув, что подобные действия подрывают мир и безопасности в регионе.
"Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, - а также высокий представитель Евросоюза выступаем с решительным осуждением осуществленного 16 марта Северной Кореей пуска очередной МБР, что подрывает мир и безопасность в регионе и мире", - отмечается в заявлении, обнародованном японским МИД.
В документе также подчеркивается, что, "начиная с прошлого года, КНДР расширила свои провокационные действия путем осуществления рекордного числа ракетных испытаний и продолжающейся безответственной и дестабилизирующей риторики относительно использования ядерного оружия".
"Мы вновь повторяем наш призыв к Северной Кореей отказаться от ее ядерного оружия, существующих ядерных программ, любых других видов оружия массового уничтожения и ракетных программ в полной, необратимой и верифицируемой манере и полностью соблюдать все обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.