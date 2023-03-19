https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html

В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР

В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 19.03.2023

В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР

Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T06:49

2023-03-19T06:49

2023-03-19T07:38

японское море

япония

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя информацию о предположительном пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.В воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Служба безопасности на море Японии сообщила о вероятном падении северокорейской ракеты. Суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства. В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации. Телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Япони. Позже агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР в воскресенье запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района ракетного полигона Тончханни. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются."(Радиационный - ред.) фон в Приморье в норме, 9-13 мкР/ч", - сообщил Чулков.Сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что не было зафиксировано сейсмособытий в Японском море после возможного пуска северокорейской ракеты.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.

https://ria.ru/20230319/protest-1858879663.html

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

японское море

япония

приморский край

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японское море, япония, приморский край, происшествия