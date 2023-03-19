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В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 19.03.2023
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06:49 19.03.2023 (обновлено: 07:38 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html
В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР
В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 19.03.2023
В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР
Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:49
2023-03-19T07:38
японское море
япония
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя информацию о предположительном пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.В воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Служба безопасности на море Японии сообщила о вероятном падении северокорейской ракеты. Суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства. В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации. Телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Япони. Позже агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР в воскресенье запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района ракетного полигона Тончханни. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются."(Радиационный - ред.) фон в Приморье в норме, 9-13 мкР/ч", - сообщил Чулков.Сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что не было зафиксировано сейсмособытий в Японском море после возможного пуска северокорейской ракеты.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
https://ria.ru/20230319/protest-1858879663.html
https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html
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японское море, япония, приморский край, происшествия
Японское море, Япония, Приморский край, Происшествия
В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска ракеты КНДР

Примгидромет: радиационный фон в Приморье находится в норме после пуска ракеты КНДР

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Радиационный фон остается в норме в Приморском крае, который является единственным российским регионом, граничащим с Северной Кореей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя информацию о предположительном пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.
В воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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Служба безопасности на море Японии сообщила о вероятном падении северокорейской ракеты. Суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства. В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации. Телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Япони. Позже агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР в воскресенье запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района ракетного полигона Тончханни. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
"(Радиационный - ред.) фон в Приморье в норме, 9-13 мкР/ч", - сообщил Чулков.
Сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что не было зафиксировано сейсмособытий в Японском море после возможного пуска северокорейской ракеты.
Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
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