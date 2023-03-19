https://ria.ru/20230319/putin-1858922518.html
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время - РИА Новости, 19.03.2023
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время
В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:51
2023-03-19T13:51
2023-03-19T14:11
политика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть визит в регион у президента в течение предстоящих двух-трёх недель. Мы будем заранее вас информировать", – сказал Песков.
https://ria.ru/20230319/shtab-1858923181.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время
Песков: в планах президента в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион