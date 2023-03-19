https://ria.ru/20230319/putin-1858922518.html

Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время

Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время - РИА Новости, 19.03.2023

Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время

В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:51

2023-03-19T13:51

2023-03-19T14:11

политика

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть визит в регион у президента в течение предстоящих двух-трёх недель. Мы будем заранее вас информировать", – сказал Песков.

https://ria.ru/20230319/shtab-1858923181.html

россия

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2023

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политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин