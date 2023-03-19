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Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время - РИА Новости, 19.03.2023
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13:51 19.03.2023 (обновлено: 14:11 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/putin-1858922518.html
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время - РИА Новости, 19.03.2023
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время
В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:51
2023-03-19T14:11
политика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть визит в регион у президента в течение предстоящих двух-трёх недель. Мы будем заранее вас информировать", – сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регион в ближайшее время

Песков: в планах президента в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие 2-3 недели есть визит в российский регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Есть визит в регион у президента в течение предстоящих двух-трёх недель. Мы будем заранее вас информировать", – сказал Песков.
Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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ПолитикаРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир Путин
 
 
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