https://ria.ru/20230319/psaki-1858969433.html

Псаки дебютировала с собственным политическим телешоу

Псаки дебютировала с собственным политическим телешоу - РИА Новости, 19.03.2023

Псаки дебютировала с собственным политическим телешоу

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала в воскресенье с собственным политическим ток-шоу на американском телевидении. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T19:30

2023-03-19T19:30

2023-03-19T19:30

в мире

мичиган

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала в воскресенье с собственным политическим ток-шоу на американском телевидении. В эфир канала MSNBC она пригласила лидера демократического меньшинства палаты представителей Хакима Джеффриса, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, которого Псаки проинтервьюировала в городском метро. В кратком предисловии Псаки, одевшаяся в белую кофту и черные брюки, заявила, что старт телепроекта пришелся на "ту еще недельку", когда в США ждут предъявления обвинений бывшему президенту Дональду Трампу, а тот призывает к протестам. Белый дом Псаки покинула в прошлом мае, проработав почти полтора года в должности пресс-секретаря американской администрации. Первые месяцы после увольнения она посвятила семье и в сентябре вышла на работу на продемократический канал MSNBC, где до сих пор выступала в роли штатного комментатора.

https://ria.ru/20220513/psaki-1788440733.html

https://ria.ru/20220513/psaki-1788187876.html

мичиган

нью-йорк (город)

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в мире, мичиган, нью-йорк (город), сша, дональд трамп