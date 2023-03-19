https://ria.ru/20230319/prestupleniya-1858922879.html

Песков заявил, что преступления киевского режима тщательно фиксируются

Песков заявил, что преступления киевского режима тщательно фиксируются - РИА Новости, 19.03.2023

Песков заявил, что преступления киевского режима тщательно фиксируются

Все преступления киевского режима тщательно фиксируются, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:52

2023-03-19T13:52

2023-03-19T14:16

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все преступления киевского режима тщательно фиксируются, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Следственного комитета заявил об идее создания трибунала в связи с преступлениями киевского режима."Мы знаем, что ведётся работа Следственным комитетом, тщательно фиксируются все преступления киевского режима, ведётся очень напряженная, серьезная, кропотливая работа, материалы которой, безусловно, могут быть в основе трибунала", – сказал Песков.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

россия

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2023

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общество, россия, дмитрий песков