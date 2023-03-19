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Песков заявил, что преступления киевского режима тщательно фиксируются
Песков заявил, что преступления киевского режима тщательно фиксируются - РИА Новости, 19.03.2023
Песков заявил, что преступления киевского режима тщательно фиксируются
Все преступления киевского режима тщательно фиксируются, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:52
2023-03-19T13:52
2023-03-19T14:16
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все преступления киевского режима тщательно фиксируются, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Следственного комитета заявил об идее создания трибунала в связи с преступлениями киевского режима."Мы знаем, что ведётся работа Следственным комитетом, тщательно фиксируются все преступления киевского режима, ведётся очень напряженная, серьезная, кропотливая работа, материалы которой, безусловно, могут быть в основе трибунала", – сказал Песков.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил, что преступления киевского режима тщательно фиксируются
Пресс-секретарь Песков: все преступления киевского режима тщательно фиксируются
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все преступления киевского режима тщательно фиксируются, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Следственного комитета заявил об идее создания трибунала в связи с преступлениями киевского режима.
"Мы знаем, что ведётся работа Следственным комитетом, тщательно фиксируются все преступления киевского режима, ведётся очень напряженная, серьезная, кропотливая работа, материалы которой, безусловно, могут быть в основе трибунала", – сказал Песков.
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