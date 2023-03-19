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Позиция Германии о решении МУС вызывает озабоченность, заявил посол Нечаев
Позиция Германии о решении МУС вызывает озабоченность, заявил посол Нечаев - РИА Новости, 19.03.2023
Позиция Германии о решении МУС вызывает озабоченность, заявил посол Нечаев
Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордере на "арест" российского президента Владимира... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:59
2023-03-19T12:59
2023-03-19T13:14
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германия
россия
международный уголовный суд
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордере на "арест" российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствуют о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил в воскресенье посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявившего о том, что "никто не стоит над законом"."Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - заявил Нечаев, чьи слова приводятся в официальном заявлении посольства РФ в Telegram.Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными.А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
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в мире, германия, россия, международный уголовный суд
В мире, Германия, Россия, Международный уголовный суд
Позиция Германии о решении МУС вызывает озабоченность, заявил посол Нечаев
Посол Нечаев: позиция Берлина об ордере на "арест" Путина говорит о стремлении к эскалации
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости.
Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордере на "арест" российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствуют о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил
в воскресенье посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявившего о том, что "никто не стоит над законом".
"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - заявил Нечаев, чьи слова приводятся в официальном заявлении посольства РФ в Telegram.
Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными.
А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.
МУС встал на путь самоликвидации, заявил Небензя