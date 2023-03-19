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В Новой Москве загорелись три грузовика
В Новой Москве загорелись три грузовика - РИА Новости, 19.03.2023
В Новой Москве загорелись три грузовика
Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:23
2023-03-19T16:23
2023-03-19T20:32
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. "Произошло возгорание в трех грузовых автомобилях в поселении Щапово. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 14.28", - сказал собеседник агентства. По его словам, сведений о пострадавших не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новой Москве загорелись три грузовика
Три грузовых автомобиля загорелись в поселке Щапово в Новой Москве
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
"Произошло возгорание в трех грузовых автомобилях в поселении Щапово. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 14.28", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сведений о пострадавших не поступало.