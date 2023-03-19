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В Новой Москве загорелись три грузовика - РИА Новости, 19.03.2023
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16:23 19.03.2023 (обновлено: 20:32 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/pozhar-1858944009.html
В Новой Москве загорелись три грузовика
В Новой Москве загорелись три грузовика - РИА Новости, 19.03.2023
В Новой Москве загорелись три грузовика
Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:23
2023-03-19T20:32
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. "Произошло возгорание в трех грузовых автомобилях в поселении Щапово. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 14.28", - сказал собеседник агентства. По его словам, сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новой Москве загорелись три грузовика

Три грузовых автомобиля загорелись в поселке Щапово в Новой Москве

Возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве
Возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве
Возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
"Произошло возгорание в трех грузовых автомобилях в поселении Щапово. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 14.28", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сведений о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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