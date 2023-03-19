https://ria.ru/20230319/pozhar-1858944009.html

В Новой Москве загорелись три грузовика

В Новой Москве загорелись три грузовика - РИА Новости, 19.03.2023

В Новой Москве загорелись три грузовика

Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:23

2023-03-19T16:23

2023-03-19T20:32

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание в трех грузовых автомобилях в поселке Щапово в Новой Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. "Произошло возгорание в трех грузовых автомобилях в поселении Щапово. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 14.28", - сказал собеседник агентства. По его словам, сведений о пострадавших не поступало.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)