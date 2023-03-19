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Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 24.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:55 19.03.2023 (обновлено: 15:47 24.03.2023)
https://ria.ru/20230319/pozdravlenie-1860426570.html
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 24.03.2023
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что их труд делает Москву чище, краше, безопаснее и уютнее. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-19T10:55
2023-03-24T15:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
жкх
общество
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что их труд делает Москву чище, краше, безопаснее и уютнее. "Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живёт наш мегаполис. С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, в 2022 году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.
https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html
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Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что их труд делает Москву чище, краше, безопаснее и уютнее.
"Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живёт наш мегаполис. С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, в 2022 году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.
«
"Этот год тоже обещает новые задачи, с которыми - я уверен - вы успешно справитесь. Спасибо вам, друзья, за добросовестную работу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", - написал мэр столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Сергей Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваЖКХОбществоДНРСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДепартамент жилищно-коммунального хозяйства МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы
 
 
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