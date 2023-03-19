https://ria.ru/20230319/pozdravlenie-1860426570.html

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 24.03.2023

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что их труд делает Москву чище, краше, безопаснее и уютнее. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-19T10:55

2023-03-19T10:55

2023-03-24T15:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что их труд делает Москву чище, краше, безопаснее и уютнее. "Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живёт наш мегаполис. С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, в 2022 году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.

https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html

москва

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Алёна Пава

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