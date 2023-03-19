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Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 24.03.2023
Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что их труд делает Москву чище, краше, безопаснее и уютнее. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-19T10:55
2023-03-19T10:55
2023-03-24T15:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
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жкх
общество
днр
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что их труд делает Москву чище, краше, безопаснее и уютнее. "Сегодня - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живёт наш мегаполис. С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, в 2022 году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.
https://ria.ru/20230316/nagrady-1858436450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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