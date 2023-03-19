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Индия выразила Британии протест после нападения на здание посольства - РИА Новости, 19.03.2023
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22:20 19.03.2023 (обновлено: 22:27 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/posolstvo-1858988602.html
Индия выразила Британии протест после нападения на здание посольства
Индия выразила Британии протест после нападения на здание посольства - РИА Новости, 19.03.2023
Индия выразила Британии протест после нападения на здание посольства
МИД Индии выразил главе дипмиссии Великобритании протест после нападения на здание индийского посольства в Лондоне. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:20
2023-03-19T22:27
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. МИД Индии выразил главе дипмиссии Великобритании протест после нападения на здание индийского посольства в Лондоне. "Самый высокопоставленный дипломат Великобритании в Нью-Дели был вызван сегодня поздно вечером, чтобы выразить решительный протест Индии в связи с действиями, предпринятыми сепаратистскими и экстремистскими элементами против индийской Верховной комиссии в Лондоне ранее в тот же день. Было потребовано объяснение полного отсутствия британской службы безопасности, которая позволила этим элементам проникнуть в помещение Высокой комиссии", - отмечается в заявлении МИД. Ранее в воскресенье сторонники сепаратистского движения "Халистан", выступающего за отделение штата Пенджаб от Индии, напали на здание напала Верховной комиссии (посольства) Индии в Великобритании и сняли национальный флаг Индии. МИД отметил, что "Индия считает неприемлемым безразличие правительства Великобритании к безопасности индийских дипломатических помещений и персонала в Великобритании". "Ожидается, что правительство Великобритании предпримет немедленные шаги по выявлению, аресту и судебному преследованию каждого из тех, кто причастен к сегодняшнему инциденту, и примет строгие меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - отмечается в заявлении МИД.
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в мире, великобритания, индия, лондон
В мире, Великобритания, Индия, Лондон
Индия выразила Британии протест после нападения на здание посольства

Индия выразила Великобритании протест после нападения на здание посольства в Лондоне

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. МИД Индии выразил главе дипмиссии Великобритании протест после нападения на здание индийского посольства в Лондоне.
"Самый высокопоставленный дипломат Великобритании в Нью-Дели был вызван сегодня поздно вечером, чтобы выразить решительный протест Индии в связи с действиями, предпринятыми сепаратистскими и экстремистскими элементами против индийской Верховной комиссии в Лондоне ранее в тот же день. Было потребовано объяснение полного отсутствия британской службы безопасности, которая позволила этим элементам проникнуть в помещение Высокой комиссии", - отмечается в заявлении МИД.
Ранее в воскресенье сторонники сепаратистского движения "Халистан", выступающего за отделение штата Пенджаб от Индии, напали на здание напала Верховной комиссии (посольства) Индии в Великобритании и сняли национальный флаг Индии.
МИД отметил, что "Индия считает неприемлемым безразличие правительства Великобритании к безопасности индийских дипломатических помещений и персонала в Великобритании".
"Ожидается, что правительство Великобритании предпримет немедленные шаги по выявлению, аресту и судебному преследованию каждого из тех, кто причастен к сегодняшнему инциденту, и примет строгие меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - отмечается в заявлении МИД.
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