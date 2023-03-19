Индия выразила Британии протест после нападения на здание посольства
Индия выразила Великобритании протест после нападения на здание посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. МИД Индии выразил главе дипмиссии Великобритании протест после нападения на здание индийского посольства в Лондоне.
"Самый высокопоставленный дипломат Великобритании в Нью-Дели был вызван сегодня поздно вечером, чтобы выразить решительный протест Индии в связи с действиями, предпринятыми сепаратистскими и экстремистскими элементами против индийской Верховной комиссии в Лондоне ранее в тот же день. Было потребовано объяснение полного отсутствия британской службы безопасности, которая позволила этим элементам проникнуть в помещение Высокой комиссии", - отмечается в заявлении МИД.
Ранее в воскресенье сторонники сепаратистского движения "Халистан", выступающего за отделение штата Пенджаб от Индии, напали на здание напала Верховной комиссии (посольства) Индии в Великобритании и сняли национальный флаг Индии.
МИД отметил, что "Индия считает неприемлемым безразличие правительства Великобритании к безопасности индийских дипломатических помещений и персонала в Великобритании".
"Ожидается, что правительство Великобритании предпримет немедленные шаги по выявлению, аресту и судебному преследованию каждого из тех, кто причастен к сегодняшнему инциденту, и примет строгие меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - отмечается в заявлении МИД.