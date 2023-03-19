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В Британии рассказали, чем может обернуться поддержка США Украины - РИА Новости, 19.03.2023
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02:11 19.03.2023 (обновлено: 11:04 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/podderzhka-1858870274.html
В Британии рассказали, чем может обернуться поддержка США Украины
В Британии рассказали, чем может обернуться поддержка США Украины - РИА Новости, 19.03.2023
В Британии рассказали, чем может обернуться поддержка США Украины
США прекратят поддержку Украины при появлении новых политических интересов, считает обозреватель Guardian Рандип Рамеш. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:11
2023-03-19T11:04
в мире
цены на нефть
киев
сша
нато
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США прекратят поддержку Украины при появлении новых политических интересов, считает обозреватель Guardian Рандип Рамеш.По его словам, цель вторжения США в Ирак заключалась в поддержании господства на Ближнем Востоке. Союзники Вашингтона выражали недовольство войной в этой стране, однако Белый дом принял позицию, по которой партнеры "либо с нами, либо против нас".Ко всему прочему, подчеркнул журналист, США были готовы "расстаться со старыми союзниками, чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме". Это говорит о том, что для американских властей политический успех превалирует над моральными принципами. По тому же принципу, отметил автор, может измениться отношение Белого дома к поддержке Украины. У "непоколебимой поддержки" Киева со стороны Америки, по словам обозревателя, также есть свои границы, поскольку отправка солдат на Украину приведет к третьей мировой войне. Журналист добавил, что представители президента США Джо Байдена уже говорили про планы о порядке на Восточно-Европейской равнине после конфликта и это "нервирует" Киев, который видит в поспешном завершении конфронтации требования об уступке России территорий.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230318/protest-1858851920.html
https://ria.ru/20230302/kongress-1855285387.html
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в мире, цены на нефть, киев, сша, нато, украина
В мире, Цены на нефть, Киев, США, НАТО, Украина
В Британии рассказали, чем может обернуться поддержка США Украины

Guardian: США прекратят поддержку Киева в угоду новым политическим интересам

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США прекратят поддержку Украины при появлении новых политических интересов, считает обозреватель Guardian Рандип Рамеш.
«
"Вашингтон порвал со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Киева столь же условна", — заявил Рамеш.
По его словам, цель вторжения США в Ирак заключалась в поддержании господства на Ближнем Востоке. Союзники Вашингтона выражали недовольство войной в этой стране, однако Белый дом принял позицию, по которой партнеры "либо с нами, либо против нас".
Ко всему прочему, подчеркнул журналист, США были готовы "расстаться со старыми союзниками, чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме". Это говорит о том, что для американских властей политический успех превалирует над моральными принципами.
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По тому же принципу, отметил автор, может измениться отношение Белого дома к поддержке Украины. У "непоколебимой поддержки" Киева со стороны Америки, по словам обозревателя, также есть свои границы, поскольку отправка солдат на Украину приведет к третьей мировой войне. Журналист добавил, что представители президента США Джо Байдена уже говорили про планы о порядке на Восточно-Европейской равнине после конфликта и это "нервирует" Киев, который видит в поспешном завершении конфронтации требования об уступке России территорий.
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На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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