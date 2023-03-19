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Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 фур - РИА Новости, 19.03.2023
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16:57 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/pereprava-1858948384.html
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 фур
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 фур - РИА Новости, 19.03.2023
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 фур
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 грузовиков после временной приостановки паромного сообщения из-за ветра, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:57
2023-03-19T16:57
происшествия
россия
республика крым
керченский пролив
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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 грузовиков после временной приостановки паромного сообщения из-за ветра, сообщили в оперативном штабе региона. С полуночи воскресенья и до утра работа переправы была остановлена из-за ветра, на данный момент движение паромов осуществляется в штатном режиме, сообщили в ГУМЧС России по Республике Крым. "По состоянию на 19 марта в очереди находятся 80 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева", - говорится в сообщении. В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу по состоянию на воскресенье нет действующих штормовых предупреждений. Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С начала 2023 года ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувшую пятницу власти сообщали, что грузовых машин, ожидающих очереди на переправу через Керченский пролив на перехватывающих стоянках в Краснодарском крае, не осталось.
https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html
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россия
республика крым
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происшествия, россия, республика крым, керченский пролив
Происшествия, Россия, Республика Крым, Керченский пролив
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 фур

Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 фур из-за приостановки движения паромов

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 80 грузовиков после временной приостановки паромного сообщения из-за ветра, сообщили в оперативном штабе региона.
С полуночи воскресенья и до утра работа переправы была остановлена из-за ветра, на данный момент движение паромов осуществляется в штатном режиме, сообщили в ГУМЧС России по Республике Крым.
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"По состоянию на 19 марта в очереди находятся 80 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу по состоянию на воскресенье нет действующих штормовых предупреждений.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С начала 2023 года ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувшую пятницу власти сообщали, что грузовых машин, ожидающих очереди на переправу через Керченский пролив на перехватывающих стоянках в Краснодарском крае, не осталось.
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