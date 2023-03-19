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Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны - РИА Новости, 19.03.2023
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23:51 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858998035.html
Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны
Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны - РИА Новости, 19.03.2023
Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны
Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что отношения РФ и Китая по своему... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:51
2023-03-19T23:51
россия
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что отношения РФ и Китая по своему качеству превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ограничителей или запретных тем. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем", - говорится в статье президента РФ. Он отметил, что политический диалог стран стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие - всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху.
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны

Путин: отношения России и Китая превзошли военно-политические союзы времен холодной войны

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что отношения РФ и Китая по своему качеству превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ограничителей или запретных тем.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
"Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем", - говорится в статье президента РФ.
Он отметил, что политический диалог стран стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие - всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху.
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