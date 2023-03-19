https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858998035.html

Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны

Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны - РИА Новости, 19.03.2023

Путин: отношения России и Китая превзошли союзы времен холодной войны

Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что отношения РФ и Китая по своему... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:51

2023-03-19T23:51

2023-03-19T23:51

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" заявил, что отношения РФ и Китая по своему качеству превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ограничителей или запретных тем. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем", - говорится в статье президента РФ. Он отметил, что политический диалог стран стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие - всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху.

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россия, китай, владимир путин, в мире