https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858993868.html

Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая

Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая - РИА Новости, 19.03.2023

Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая

Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" выразил уверенность, что дружба и... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:19

2023-03-19T23:19

2023-03-19T23:45

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" выразил уверенность, что дружба и партнерство Российской Федерации и Китая будут расти и крепнуть, а визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ будет этому способствовать. "Уверен, что наша дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР", - отмечается в статье.Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля."Прошло десятилетие, что по меркам истории наших стран, связанных узами многовековых традиций добрососедства и сотрудничества, – просто мгновение. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное – прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов", - также говорится в статье президента РФ.Он отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, прогресс впечатляет."Рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230319/tovarooborot-1858993171.html

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире