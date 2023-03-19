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Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая
Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая - РИА Новости, 19.03.2023
Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" выразил уверенность, что дружба и... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:19
2023-03-19T23:19
2023-03-19T23:45
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си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" выразил уверенность, что дружба и партнерство Российской Федерации и Китая будут расти и крепнуть, а визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ будет этому способствовать. "Уверен, что наша дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР", - отмечается в статье.Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля."Прошло десятилетие, что по меркам истории наших стран, связанных узами многовековых традиций добрососедства и сотрудничества, – просто мгновение. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное – прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов", - также говорится в статье президента РФ.Он отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, прогресс впечатляет."Рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/tovarooborot-1858993171.html
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин выразил уверенность в партнерстве России и Китая
Президент Путин: дружба и партнерство России и Китая будут расти и крепнуть
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в своей статье
в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" выразил уверенность, что дружба и партнерство Российской Федерации и Китая будут расти и крепнуть, а визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ будет этому способствовать.
"Уверен, что наша дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР", - отмечается в статье.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
"Прошло десятилетие, что по меркам истории наших стран, связанных узами многовековых традиций добрососедства и сотрудничества, – просто мгновение. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное – прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов", - также говорится в статье президента РФ.
Он отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, прогресс впечатляет.
"Рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга", - говорится в статье.
Путин отметил рекордные показатели товарооборота России и Китая