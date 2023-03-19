Песков рассказал об отношениях с Германией после ее заявлений о решении МУС
Песков о дальнейших отношениях с Германией: Россия будет исходить из своих интересов
Флаги России и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать дальнейшие дипотношения РФ и Германии после заявления министра юстиции ФРГ о готовности выполнить решение Международного уголовного суда об "аресте" президента РФ заявили, что Россия будет исходить из своих интересов.
"Россия делает и будет делать все то, что соответствует её интересам", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений с Германией после их заявления о готовности исполнить решение МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявившего о том, что "никто не стоит над законом".
Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордере на "арест" российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствуют о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил в воскресенье посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
Как заявил ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой". По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.