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Песков рассказал об отношениях с Германией после ее заявлений о решении МУС - РИА Новости, 19.03.2023
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14:21 19.03.2023 (обновлено: 14:57 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858926389.html
Песков рассказал об отношениях с Германией после ее заявлений о решении МУС
Песков рассказал об отношениях с Германией после ее заявлений о решении МУС - РИА Новости, 19.03.2023
Песков рассказал об отношениях с Германией после ее заявлений о решении МУС
В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать дальнейшие дипотношения РФ и Германии после заявления министра юстиции ФРГ о готовности выполнить решение... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:21
2023-03-19T14:57
германия
россия
международный уголовный суд
япония
дмитрий песков
владимир путин
мария львова-белова
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать дальнейшие дипотношения РФ и Германии после заявления министра юстиции ФРГ о готовности выполнить решение Международного уголовного суда об "аресте" президента РФ заявили, что Россия будет исходить из своих интересов."Россия делает и будет делать все то, что соответствует её интересам", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений с Германией после их заявления о готовности исполнить решение МУС.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявившего о том, что "никто не стоит над законом".Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордере на "арест" российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствуют о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил в воскресенье посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.Как заявил ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой". По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
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германия, россия, международный уголовный суд, япония, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова, в мире
Германия, Россия, Международный уголовный суд, Япония, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, В мире
Песков рассказал об отношениях с Германией после ее заявлений о решении МУС

Песков о дальнейших отношениях с Германией: Россия будет исходить из своих интересов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и Германии
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать дальнейшие дипотношения РФ и Германии после заявления министра юстиции ФРГ о готовности выполнить решение Международного уголовного суда об "аресте" президента РФ заявили, что Россия будет исходить из своих интересов.
"Россия делает и будет делать все то, что соответствует её интересам", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений с Германией после их заявления о готовности исполнить решение МУС.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Ранее глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявившего о том, что "никто не стоит над законом".
Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордере на "арест" российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствуют о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил в воскресенье посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
Как заявил ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой". По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Позиция Германии о решении МУС вызывает озабоченность, заявил посол Нечаев
Вчера, 12:59
 
ГерманияРоссияМеждународный уголовный судЯпонияДмитрий ПесковВладимир ПутинМария Львова-БеловаВ мире
 
 
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