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Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 19.03.2023

Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное, за 10 минут выпустив 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:16

2023-03-19T21:16

2023-03-19T21:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

авдеевка

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное, за 10 минут выпустив 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Ильинка – населенный пункт Новотроицкое: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, авдеевка, происшествия