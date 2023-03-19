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Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное, за 10 минут выпустив 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:16
2023-03-19T21:16
2023-03-19T21:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
авдеевка
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное, за 10 минут выпустив 10 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Ильинка – населенный пункт Новотроицкое: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, авдеевка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Авдеевка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Новотроицкому и Минеральному