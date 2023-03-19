https://ria.ru/20230319/obstrel-1858961635.html
Украинские войска выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска за 3,5 часа обстреляли Донецк, Владимировку, Горловку и Докучаевск, выпущены 44 снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:30
2023-03-19T18:30
2023-03-19T18:30
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
докучаевск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за 3,5 часа обстреляли Донецк, Владимировку, Горловку и Докучаевск, выпущены 44 снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению... 13.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Город был также обстрелян в 14.50, 15.00, 15.10, 16.00 и 16.30, по нему выпустили 23 снаряда. Украинские войска обстреляли Горловку в 13.30 и 14.45, было выпущено шесть снарядов. Владимировка была обстреляна 10 снарядами в 13.40, а Докучаевск - двумя в 14.00. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
донецк
горловка
докучаевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, сцкк, докучаевск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Докучаевск, Происшествия
Украинские войска выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 44 снаряда по четырем населенным пунктам в регионе