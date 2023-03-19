https://ria.ru/20230319/obstrel-1858961635.html

Украинские войска выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 19.03.2023

Украинские войска выпустили 44 снаряда по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска за 3,5 часа обстреляли Донецк, Владимировку, Горловку и Докучаевск, выпущены 44 снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:30

2023-03-19T18:30

2023-03-19T18:30

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

докучаевск

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за 3,5 часа обстреляли Донецк, Владимировку, Горловку и Докучаевск, выпущены 44 снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению... 13.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Город был также обстрелян в 14.50, 15.00, 15.10, 16.00 и 16.30, по нему выпустили 23 снаряда. Украинские войска обстреляли Горловку в 13.30 и 14.45, было выпущено шесть снарядов. Владимировка была обстреляна 10 снарядами в 13.40, а Докучаевск - двумя в 14.00. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

донецк

горловка

докучаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, сцкк, докучаевск, происшествия