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На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 19.03.2023 (обновлено: 14:36 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/napravlenie-1858928370.html
На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ
На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.03.2023
На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ
На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:31
2023-03-19T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ

Минобороны: на Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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