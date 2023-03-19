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На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ
На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.03.2023
На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ
На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:31
2023-03-19T14:31
2023-03-19T14:36
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 солдат ВСУ
Минобороны: на Херсонском направлении российские силы уничтожили до 20 украинских военных