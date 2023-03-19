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В Иваново возбудили дело после нападения на двух подростков в квартире

В Иваново возбудили дело после нападения на двух подростков в квартире - РИА Новости, 19.03.2023

В Иваново возбудили дело после нападения на двух подростков в квартире

Уголовное дело о разбое возбуждено после нападения неустановленных лиц, проникших в квартиру через балкон, на подростков в Иваново, сообщило региональное... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:40

2023-03-19T16:40

2023-03-19T16:40

происшествия

иваново

россия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 19 мар – РИА Новости. Уголовное дело о разбое возбуждено после нападения неустановленных лиц, проникших в квартиру через балкон, на подростков в Иваново, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следственными органами СУСК России по Ивановской области по факту нападения на двух подростков в городе Иваново возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. По версии следствия, ночью 17 марта неустановленные лица проникли на балкон второго этажа в одну из квартир дома на улице Шубиных в Иваново и совершили разбойное нападение на двух проживающих в там 16-летних юношей. "Применяя насилие и предметы, используемые в качестве орудия, злоумышленники требовали от подростков 90 тысяч рублей. Не получив требуемую сумму, преступники похитили имущество потерпевших на общую сумму около 45 тысяч рублей и скрылись с места происшествия", - уточняет СУСК. Отмечается, что сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

https://ria.ru/20230316/deti-1858256612.html

иваново

россия

ивановская область

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происшествия, иваново, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)