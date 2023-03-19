https://ria.ru/20230319/naberezhnaya-1858909958.html
Хуснуллин попросил Путина одобрить концепцию новой набережной Мариуполя
Хуснуллин попросил Путина одобрить концепцию новой набережной Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин попросил Путина одобрить концепцию новой набережной Мариуполя
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил президента России Владимира Путина посмотреть доработанную концепцию реконструкции набережной в Мариуполе и дать... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:12
2023-03-19T12:12
2023-03-19T12:12
общество
мариуполь
россия
марат хуснуллин
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил президента России Владимира Путина посмотреть доработанную концепцию реконструкции набережной в Мариуполе и дать одобрение. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Вот яхт-клуб в свое время они построили, он более-менее сохранился. Сейчас мы подшаманим, очень приличный яхт-клуб. И набережная, как я сказал, 2,5 километра полностью - с местами отдыха, с беговыми дорожками, с пляжами. Сегодня концепцию посмотрел, доработаю, если можно – покажу Вам. Хотел бы, чтобы Вы взглянули своим взглядом, дали одобрение", - сказал Хуснуллин президенту.
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общество, мариуполь, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Общество, Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин попросил Путина одобрить концепцию новой набережной Мариуполя
Хуснуллин попросил Путина одобрить концепцию реконструкции набережной Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил президента России Владимира Путина посмотреть доработанную концепцию реконструкции набережной в Мариуполе и дать одобрение.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Вот яхт-клуб в свое время они построили, он более-менее сохранился. Сейчас мы подшаманим, очень приличный яхт-клуб. И набережная, как я сказал, 2,5 километра полностью - с местами отдыха, с беговыми дорожками, с пляжами. Сегодня концепцию посмотрел, доработаю, если можно – покажу Вам. Хотел бы, чтобы Вы взглянули своим взглядом, дали одобрение", - сказал Хуснуллин президенту.
"Это кусочек Рая". Появилось видео встречи Путина с жителями Мариуполя