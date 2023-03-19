https://ria.ru/20230319/moldaviya-1858952849.html

Молдавские СМИ сообщили о резком сокращении производства молока

Молдавские СМИ сообщили о резком сокращении производства молока - РИА Новости, 19.03.2023

Молдавские СМИ сообщили о резком сокращении производства молока

Производство молочной продукции в Молдавии ежегодно сокращается, на этом фоне страна оказалась в числе крупнейших покупателей трех видов украинской "молочки",... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:31

2023-03-19T17:31

2023-03-19T17:31

экономика

молдавия

украина

белоруссия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Производство молочной продукции в Молдавии ежегодно сокращается, на этом фоне страна оказалась в числе крупнейших покупателей трех видов украинской "молочки", сообщает молдавское издание "Экономическое обозрение", ссылаясь на данные Таможенной службы Украины. Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля отмечал, что молдавские производители молока покрывают лишь 66% внутреннего потребления, что отрицательно сказывается на продовольственной безопасности страны. По его словам, дефицит молочной продукции покрывался за счет импорта из России, Белоруссии и Украины, но в нынешних условиях, учитывая события на Украине, ввоз продукции сопряжен с потенциальным риском прекращения поставок из-за нарушения логистики и роста конечной стоимости. С 2022 года цена на молоко в Молдавии выросла на 23%, а на сливочное масло на 40%. "По данным Таможенной службы Украины, Молдавия традиционно находится в числе крупнейших покупателей трех видов украинской молочки. За первые два месяца текущего года на молдавский рынок импортировано с Украины примерно 260 тонн сыров на 1,3 млн, долларов более 190 тонн мороженого на 640 тыс. долларов, 442 тонны сливочного масла на 2,44 млн. долларов. В целом – примерно на 4,38 млн. долларов. Импорт молочных продуктов в Молдавию имеет тенденцию к постоянному росту. В среднем за последние семь лет он рос на 20-22% ежегодно, достигнув цифры в 70 млн. долларов. Эта тенденция сохранится, поскольку поголовье коров и местное производство молока резко снижаются", - отмечает "Экономическое обозрение". Издание сообщило, что на фоне негативной тенденции на юге Молдавии обанкротился молокозавод, принадлежавший государству. Он попал в тяжелое экономическое положение и два года подряд фиксирует многомиллионные убытки. Также под угрозой исчезновения находится сектор переработки молока, из-за сокращения сырья и отсутствия развития фермерских хозяйств. "Государство не инвестирует в развитие фермерских хозяйств и не поддерживает фермеров, которые начали бизнес в этой сфере. Большая часть молока, используемого в переработке, берется у граждан, но количество домохозяйств, в которых еще есть коровы, сокращается. Производители обеспечивают население молоком, кефиром, сливками и свежей брынзой. Остальные продукты дополнительно импортируются с Украины, из Беларуси и ЕС (Румыния, Польша, Венгрия). Мы зависим от импорта", — цитирует издание главу Ассоциации производителей молока и молочных продуктов "Lapte" ("Молоко") Каролину Линте. Эксперт подчеркнула, что за последние 20 лет поголовье коров в республике уменьшилось в 4 раза, при том, что 93% из них содержатся в подсобных хозяйствах. А это означает, что в Молдавии просто нет животноводческой отрасли, как таковой. Ранее правительству Молдавии была предложена программа по восстановлению животноводческого сектора, которая предполагала строительство в стране фермы на 20 000 голов КРС по белорусским технологиям. Но в силу различных причин и обстоятельств официальный Кишинев прохладно отнесся к этой идее. Сейчас власти страны ищут кредиты в международных организациях на финансирование проектов по восстановлению отрасли.

https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858576275.html

https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857236856.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, украина, белоруссия, евросоюз