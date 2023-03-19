https://ria.ru/20230319/mariupol-1858947988.html

В Мариуполе до конца года снесут еще 86 жилых домов

В Мариуполе до конца года снесут еще 86 жилых домов - РИА Новости, 19.03.2023

В Мариуполе до конца года снесут еще 86 жилых домов

В Мариуполе до конца года снесут еще 86 жилых домов, в общей сложности в городе были признаны непригодными к восстановлению 407 домов, следует из презентации... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:56

2023-03-19T16:56

2023-03-19T16:56

мариуполь

жилье

донецкая народная республика

марат хуснуллин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Мариуполе до конца года снесут еще 86 жилых домов, в общей сложности в городе были признаны непригодными к восстановлению 407 домов, следует из презентации вице-премьера Марата Хуснуллина, которую он представил президенту РФ Владимиру Путину в рамках его визита в город. "Вчера весь день работал в городе, провел ряд совещаний и посетил объекты. Обсудили реализацию мастер-плана города. Вечером прилетел Владимир Владимирович и оценил ход работ. Комплексно посмотрели объекты по всему Мариуполю", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале, опубликовав документ. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Изменения, которые произошли в городе, уточнил вице-премьер, были продемонстрированы Путину в том числе на презентации. Так, согласно презентации, в Мариуполе уже снесено 321 жилой дом, еще 86 планируется снести до конца текущего года. В общей сложности непригодными для проживания были признаны 407 объектов. Под восстановительные работы определены в общей сложности 1 829 объектов, на подавляющем большинстве из них эти работы уже идут. Хуснуллин также рассказал и о строительстве нового жилья в городе. "Всего же в Мариуполе в планах ввести 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир. До конца года построим еще 30 многоэтажек почти на 2700 квартир", - сообщил вице-премьер. На сегодняшний день в городе работают 34 тысячи строителей и 1200 единиц техники. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858916215.html

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Построенный после освобождения Мариуполя микрорайон с высоты птичьего полета Построенный после освобождения Мариуполя микрорайон с высоты птичьего полета 2023-03-19T16:56 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

мариуполь, жилье, донецкая народная республика, марат хуснуллин, владимир путин, общество