https://ria.ru/20230319/mariupol-1858916215.html
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:00
2023-03-19T13:00
2023-03-19T13:34
мариуполь
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал ему, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Глава государства осмотрел береговую линию, восстановленную филармонию и здание Приазовского государственного технического университета. Кроме того, он заехал в жилой микрорайон и поговорил с местными жителями.
мариуполь
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Путин пообщался с жителями Мариуполя
Путин пообщался с жителями Мариуполя
2023-03-19T13:00
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, общество, видео
Мариуполь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2023-03-19T13:00
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PT0M28S
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
Песков: Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя