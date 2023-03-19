https://ria.ru/20230319/mariupol-1858916215.html

Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя

Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023

Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя

Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:00

2023-03-19T13:00

2023-03-19T13:34

мариуполь

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал ему, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Глава государства осмотрел береговую линию, восстановленную филармонию и здание Приазовского государственного технического университета. Кроме того, он заехал в жилой микрорайон и поговорил с местными жителями.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин пообщался с жителями Мариуполя Путин пообщался с жителями Мариуполя 2023-03-19T13:00 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, общество, видео