Рейтинг@Mail.ru
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 19.03.2023 (обновлено: 13:34 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858916215.html
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:00
2023-03-19T13:34
мариуполь
владимир путин
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал ему, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Глава государства осмотрел береговую линию, восстановленную филармонию и здание Приазовского государственного технического университета. Кроме того, он заехал в жилой микрорайон и поговорил с местными жителями.
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин пообщался с жителями Мариуполя
Путин пообщался с жителями Мариуполя
2023-03-19T13:00
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, общество, видео
Мариуполь, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2023-03-19T13:00
true
PT0M28S
Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя

Песков: Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", — сказал он.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Вице-премьер Марат Хуснуллин показал ему, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения.
Глава государства осмотрел береговую линию, восстановленную филармонию и здание Приазовского государственного технического университета. Кроме того, он заехал в жилой микрорайон и поговорил с местными жителями.
 
МариупольВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала