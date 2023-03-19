https://ria.ru/20230319/krizis-1858993070.html
Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине
Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине - РИА Новости, 19.03.2023
Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что РФ приветствует готовность РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:09
2023-03-19T23:09
2023-03-19T23:31
китай
украина
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в мире
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что РФ приветствует готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса на Украине.Текст опубликован на сайте Кремля."Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/trebovaniya-1858995087.html
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китай, украина, россия, в мире, владимир путин
Китай, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине
Путин: Россия приветствует готовность Китая сыграть роль в разрешении конфликта на Украине