https://ria.ru/20230319/krizis-1858993070.html

Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине

Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине - РИА Новости, 19.03.2023

Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что РФ приветствует готовность РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:09

2023-03-19T23:09

2023-03-19T23:31

китай

украина

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что РФ приветствует готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса на Украине.Текст опубликован на сайте Кремля."Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230319/trebovaniya-1858995087.html

китай

украина

россия

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китай, украина, россия, в мире, владимир путин