https://ria.ru/20230319/kosovo-1858925930.html

Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич

Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич - РИА Новости, 19.03.2023

Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич

Положительное новшество переговоров по проблеме Косово и Метохии под эгидой ЕС в том, что результат диалога больше не зависит исключительно от доброй воли... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:18

2023-03-19T14:18

2023-03-19T14:18

в мире

приштина

косово

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александр вучич

евросоюз

альбин курти

мирослав лайчак

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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Положительное новшество переговоров по проблеме Косово и Метохии под эгидой ЕС в том, что результат диалога больше не зависит исключительно от доброй воли Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам. Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Боррель по итогам объявил о достижении договоренности между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации отношений. Вучич также сказал, что достигнута договоренность по нескольким пунктам, выполнение которых станет условием переговорной платформы по интеграции в ЕС. "Важно для нас, что мы больше не зависим от доброй воли Приштины, это позитивная перемена в рамках переговоров. Вы знаете, что они могли бы завершиться юридически обязывающим соглашением двух сторон, это то, в чем больше не зависим исключительно от Приштины, но и от того, насколько мы готовы сделать определенные вещи", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье. "Когда говорим о европейском пути, важно, надо объяснить людям, почему я не подписал (приложение к соглашению - ред.) из-за нескольких моментов. Республика Сербия - международно признанное государство, а то, что они называют республикой Косово, не признано в рамках международного права, и не хочу подписывать международные юридически обязывающие соглашения с "республикой Косово", - указал сербский лидер. Курти после посетовал, что президент Сербии на переговорах в Северной Македонии уклонился от подписания плана реализации предложения ЕС по урегулированию. Из опубликованного в ночь на воскресенье приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и самопровозглашенным Косово, следует, что ЕС пообещал Сербии и самопровозглашенной республике Косово провести конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета финансовой помощи, но Белград и Приштина получат деньги, когда ЕС решит, что все пункты соглашения полностью выполнены. Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Руководство ЕС и США также настаивают на формировании косово-албанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Президент Сербии Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.

https://ria.ru/20230318/kosovo-1858740106.html

https://ria.ru/20230318/kosovo-1858863057.html

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в мире, приштина, косово, сербия, александр вучич, евросоюз, альбин курти, мирослав лайчак, оон