https://ria.ru/20230319/kosovo-1858925930.html
Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич
Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич - РИА Новости, 19.03.2023
Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич
Положительное новшество переговоров по проблеме Косово и Метохии под эгидой ЕС в том, что результат диалога больше не зависит исключительно от доброй воли... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:18
2023-03-19T14:18
2023-03-19T14:18
в мире
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косово
сербия
александр вучич
евросоюз
альбин курти
мирослав лайчак
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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Положительное новшество переговоров по проблеме Косово и Метохии под эгидой ЕС в том, что результат диалога больше не зависит исключительно от доброй воли Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам. Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Боррель по итогам объявил о достижении договоренности между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации отношений. Вучич также сказал, что достигнута договоренность по нескольким пунктам, выполнение которых станет условием переговорной платформы по интеграции в ЕС. "Важно для нас, что мы больше не зависим от доброй воли Приштины, это позитивная перемена в рамках переговоров. Вы знаете, что они могли бы завершиться юридически обязывающим соглашением двух сторон, это то, в чем больше не зависим исключительно от Приштины, но и от того, насколько мы готовы сделать определенные вещи", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье. "Когда говорим о европейском пути, важно, надо объяснить людям, почему я не подписал (приложение к соглашению - ред.) из-за нескольких моментов. Республика Сербия - международно признанное государство, а то, что они называют республикой Косово, не признано в рамках международного права, и не хочу подписывать международные юридически обязывающие соглашения с "республикой Косово", - указал сербский лидер. Курти после посетовал, что президент Сербии на переговорах в Северной Македонии уклонился от подписания плана реализации предложения ЕС по урегулированию. Из опубликованного в ночь на воскресенье приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и самопровозглашенным Косово, следует, что ЕС пообещал Сербии и самопровозглашенной республике Косово провести конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета финансовой помощи, но Белград и Приштина получат деньги, когда ЕС решит, что все пункты соглашения полностью выполнены. Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Руководство ЕС и США также настаивают на формировании косово-албанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Президент Сербии Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.
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в мире, приштина, косово, сербия, александр вучич, евросоюз, альбин курти, мирослав лайчак, оон
В мире, Приштина, Косово, Сербия, Александр Вучич, Евросоюз, Альбин Курти, Мирослав Лайчак, ООН
Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины
БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости.
Положительное новшество переговоров по проблеме Косово и Метохии под эгидой ЕС в том, что результат диалога больше не зависит исключительно от доброй воли Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении
к гражданам.
Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти
при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда
и Приштины Мирослава Лайчака
в Охриде (Северная Македония
) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Боррель по итогам объявил о достижении договоренности между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации отношений. Вучич также сказал, что достигнута договоренность по нескольким пунктам, выполнение которых станет условием переговорной платформы по интеграции в ЕС.
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"Важно для нас, что мы больше не зависим от доброй воли Приштины, это позитивная перемена в рамках переговоров. Вы знаете, что они могли бы завершиться юридически обязывающим соглашением двух сторон, это то, в чем больше не зависим исключительно от Приштины, но и от того, насколько мы готовы сделать определенные вещи", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье.
"Когда говорим о европейском пути, важно, надо объяснить людям, почему я не подписал (приложение к соглашению - ред.) из-за нескольких моментов. Республика Сербия - международно признанное государство, а то, что они называют республикой Косово, не признано в рамках международного права, и не хочу подписывать международные юридически обязывающие соглашения с "республикой Косово", - указал сербский лидер.
Курти после посетовал, что президент Сербии на переговорах в Северной Македонии уклонился от подписания плана реализации предложения ЕС по урегулированию.
Из опубликованного в ночь на воскресенье приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и самопровозглашенным Косово, следует, что ЕС пообещал Сербии и самопровозглашенной республике Косово провести конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета финансовой помощи, но Белград и Приштина получат деньги, когда ЕС решит, что все пункты соглашения полностью выполнены.
Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США
предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Руководство ЕС и США также настаивают на формировании косово-албанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Президент Сербии Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН
и не признает его независимость.
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