https://ria.ru/20230319/koronavirus-1858906670.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 27 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 27 больных COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 27 больных COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 247 случаев COVID-19, госпитализированы 27 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:38

2023-03-19T11:38

2023-03-19T11:38

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 247 случаев COVID-19, госпитализированы 27 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. Накануне в Подмосковье было выявлено 211 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии