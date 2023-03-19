https://ria.ru/20230319/koronavirus-1858906670.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 27 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 27 больных COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 27 больных COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 247 случаев COVID-19, госпитализированы 27 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:38
2023-03-19T11:38
2023-03-19T11:38
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 247 случаев COVID-19, госпитализированы 27 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. Накануне в Подмосковье было выявлено 211 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 27 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 247 новых случаев COVID-19