https://ria.ru/20230319/koronavirus-1858902981.html

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1700 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:13

2023-03-19T11:13

2023-03-19T11:13

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1700 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1700, госпитализированы - 128 человек, выздоровел - 1693 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2195 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 458 174 случая коронавируса, выздоровели 3 261 055 человек, умерли 48 373 человека.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии