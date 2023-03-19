https://ria.ru/20230319/koronavirus-1858902981.html
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1700 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:13
2023-03-19T11:13
2023-03-19T11:13
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1700 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1700, госпитализированы - 128 человек, выздоровел - 1693 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2195 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 458 174 случая коронавируса, выздоровели 3 261 055 человек, умерли 48 373 человека.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1700 новых случаев COVID-19, умерли семь человек