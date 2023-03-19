https://ria.ru/20230319/kirbi-1858963023.html
США назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми
США назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми - РИА Новости, 19.03.2023
США назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми
США считают неприемлемыми любые призывы к перемирию на Украине во время визита Си Цзиньпина в Москву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:40
2023-03-19T18:40
2023-03-19T21:23
в мире
россия
украина
китай
си цзиньпин
джон кирби
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США считают неприемлемыми любые призывы к перемирию на Украине во время визита Си Цзиньпина в Москву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News."Если по итогам встречи будут какие-либо призывы к перемирию, то это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно", — утверждает чиновник.Он добавил, что Соединенные Штаты также ожидают беседу Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.В пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Китая 20 марта поговорят тет-а-тет за неформальным обедом в Москве, а 21 марта состоятся переговоры. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран. По итогам встречи они выступят с заявлением для прессы.В феврале внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.Как подчеркивал Си Цзиньпин, Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, тогда как международное сообщество должно создать для этого условия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что предложения Пекина по глобальной безопасности схожи с позицией Москвы. Тем не менее пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации этих предложений, добавила она.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html
https://ria.ru/20230304/namek-1855792508.html
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в мире, россия, украина, китай, си цзиньпин, джон кирби, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Китай, Си Цзиньпин, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
США назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми
США выступили против призывов к перемирию на Украине в ходе визита Си Цзиньпина в Россию
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
США считают неприемлемыми любые призывы к перемирию на Украине во время визита Си Цзиньпина в Москву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News.
"Если по итогам встречи будут какие-либо призывы к перемирию, то это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России
к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно", — утверждает чиновник.
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Он добавил, что Соединенные Штаты также ожидают беседу Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским
.
В пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Китая 20 марта поговорят тет-а-тет за неформальным обедом в Москве, а 21 марта состоятся переговоры. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран. По итогам встречи они выступят с заявлением для прессы.
В феврале внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.
В Китае расшифровали намек США, который не понравится Украине
Как подчеркивал Си Цзиньпин, Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, тогда как международное сообщество должно создать для этого условия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что предложения Пекина по глобальной безопасности схожи с позицией Москвы. Тем не менее пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации этих предложений, добавила она.
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