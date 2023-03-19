https://ria.ru/20230319/genetika-1858606700.html

Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых

Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых - РИА Новости, 19.03.2023

Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых

Японские биологи получили здоровых лабораторных мышей от двух самцов. В СМИ это произвело сенсацию. Какие перспективы у нового достижения и почему так... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:04

наука

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россия

генетика

мыши

гомосексуализм

биология

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Японские биологи получили здоровых лабораторных мышей от двух самцов. В СМИ это произвело сенсацию. Какие перспективы у нового достижения и почему так взволновалась общественность — в материале РИА Новости.Всего один процент успехаЯпонцы занимаются технологиями превращения стволовых клеток в половые с 1990-х."Первые половые клетки мышей вырастили в 2016-м. Они были полностью функциональными и развивались в полноценные яйцеклетки или сперматозоиды — после переноса в яичники или тестикулы (яички). Это было действительно сенсационное открытие", — объясняет РИА Новости врач лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.Вся современная экспериментальная генетика "в чашке" основана на подобных технологиях, отмечает эксперт. Фибробласты преобразовывают в стволовые клетки. Их называют ИПСК — искусственные плюрипотентные. Затем ИПСК дифференцируют в нейроны (клетки нервной системы), кардиомиоциты (мышечные клетки сердца), половые клетки.Группа ученых во главе с биологом-эволюционистом Кацухико Хаяси из университетов Осаки и Кюсю ранее создала яйцеклетку из клетки кожи, взятой у самки мыши. В новом исследовании команда использовала биоматериал из хвоста лабораторного грызуна мужского пола.Как известно, у самцов есть хромосомы X и Y, тогда как у самок — две Х-хромосомы. В ходе эксперимента шесть процентов клеток мыши, помещенных в чашку, потеряли свою Y и перевоплотились в зародышевые ХО. В них ученые с помощью препарата реверсин удвоили Х-хромосомы, превратив клетки в женские.Затем яйцеклетки оплодотворили спермой другого самца мыши и имплантировали в матку самок — суррогатных матерей.Всего было 630 попыток, и лишь семь из них — то есть чуть более одного процента — увенчались успехом. У детенышей не нашли признаков аномалий. Более того, отпрыски двух отцов продемонстрировали способность дать потомство.Мужчина справится самСами авторы работы оценивают свои результаты осторожно. На Третьем Международном саммите по редактированию генома человека в Лондоне Хаяси предупредил, что до применения технологии на людях пока далеко: есть много как этических, так и чисто научных проблем."Между мышью и человеком — большая разница", — напомнил он.Эксперты были менее сдержанны в оценках.Глава лаборатории определения пола в Израильском университете Бар-Илан Ницан Гонен, как сообщает Agence France-Presse, назвала работу "революционной". По ее мнению, в будущем это поможет партнерам мужского пола завести ребенка.Более того, появится вариант обойтись и вовсе без партнера. "Это больше похоже на клонирование — наподобие того, что сделали с овечкой Долли", — уточняет Гонен.Она полагает, что новую технологию опробуют на людях через 10-15 лет.Прорыв, но не революцияРоссийские специалисты настроены менее восторженно."Это чисто научное исследование, не имеющее реальных перспектив внедрения в ближайшие годы. Такие статьи не стоит переоценивать", — сказал РИА Новости Александр Лапшихин, врач-репродуктолог клиники Remedi.По словам Ирины Колесниковой, новая работа — "важное, но не революционное достижение"."На этом примере мы видим, что можно получить из обычных фибробластов: сложные клетки, эмбрионы и даже потомство", — отмечает она.Вопрос о внедрении стоит адресовать не врачам, а этическим комитетам, считает эксперт. Опыты на человеческих эмбрионах практически везде запрещены. Базовые исследования проводят, но действует правило: любой эмбрион по истечении двух недель должен быть уничтожен."Поэтому в обозримом будущем получить таким образом человеческий плод вряд ли удастся — ни один этический комитет не разрешит. Но не исключено, что отдельные технологии применят для ЭКО", — рассуждает Колесникова.Врач-репродуктолог, заведующая отделением ВРТ в центре репродукции "Линия жизни" Анна Ильина добавляет: метод перспективен для лечения тяжелых форм бесплодия. Например, синдрома Шершевского — Тернера, при котором одна копия Х-хромосомы отсутствует полностью или частично.Однако сейчас в России это невозможно не только по этическим и техническим причинам — такие технологии противоречат действующим законам.

https://ria.ru/20210408/svadba-1604355641.html

https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html

https://ria.ru/20221105/nikotin-1829017630.html

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осака (город), лондон, россия, генетика, мыши, гомосексуализм, биология