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Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых - РИА Новости, 19.03.2023
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Наука
 
08:00 19.03.2023 (обновлено: 08:04 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/genetika-1858606700.html
Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых
Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых - РИА Новости, 19.03.2023
Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых
Японские биологи получили здоровых лабораторных мышей от двух самцов. В СМИ это произвело сенсацию. Какие перспективы у нового достижения и почему так... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:00
2023-03-19T08:04
наука
осака (город)
лондон
россия
генетика
мыши
гомосексуализм
биология
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Японские биологи получили здоровых лабораторных мышей от двух самцов. В СМИ это произвело сенсацию. Какие перспективы у нового достижения и почему так взволновалась общественность — в материале РИА Новости.Всего один процент успехаЯпонцы занимаются технологиями превращения стволовых клеток в половые с 1990-х."Первые половые клетки мышей вырастили в 2016-м. Они были полностью функциональными и развивались в полноценные яйцеклетки или сперматозоиды — после переноса в яичники или тестикулы (яички). Это было действительно сенсационное открытие", — объясняет РИА Новости врач лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.Вся современная экспериментальная генетика "в чашке" основана на подобных технологиях, отмечает эксперт. Фибробласты преобразовывают в стволовые клетки. Их называют ИПСК — искусственные плюрипотентные. Затем ИПСК дифференцируют в нейроны (клетки нервной системы), кардиомиоциты (мышечные клетки сердца), половые клетки.Группа ученых во главе с биологом-эволюционистом Кацухико Хаяси из университетов Осаки и Кюсю ранее создала яйцеклетку из клетки кожи, взятой у самки мыши. В новом исследовании команда использовала биоматериал из хвоста лабораторного грызуна мужского пола.Как известно, у самцов есть хромосомы X и Y, тогда как у самок — две Х-хромосомы. В ходе эксперимента шесть процентов клеток мыши, помещенных в чашку, потеряли свою Y и перевоплотились в зародышевые ХО. В них ученые с помощью препарата реверсин удвоили Х-хромосомы, превратив клетки в женские.Затем яйцеклетки оплодотворили спермой другого самца мыши и имплантировали в матку самок — суррогатных матерей.Всего было 630 попыток, и лишь семь из них — то есть чуть более одного процента — увенчались успехом. У детенышей не нашли признаков аномалий. Более того, отпрыски двух отцов продемонстрировали способность дать потомство.Мужчина справится самСами авторы работы оценивают свои результаты осторожно. На Третьем Международном саммите по редактированию генома человека в Лондоне Хаяси предупредил, что до применения технологии на людях пока далеко: есть много как этических, так и чисто научных проблем."Между мышью и человеком — большая разница", — напомнил он.Эксперты были менее сдержанны в оценках.Глава лаборатории определения пола в Израильском университете Бар-Илан Ницан Гонен, как сообщает Agence France-Presse, назвала работу "революционной". По ее мнению, в будущем это поможет партнерам мужского пола завести ребенка.Более того, появится вариант обойтись и вовсе без партнера. "Это больше похоже на клонирование — наподобие того, что сделали с овечкой Долли", — уточняет Гонен.Она полагает, что новую технологию опробуют на людях через 10-15 лет.Прорыв, но не революцияРоссийские специалисты настроены менее восторженно."Это чисто научное исследование, не имеющее реальных перспектив внедрения в ближайшие годы. Такие статьи не стоит переоценивать", — сказал РИА Новости Александр Лапшихин, врач-репродуктолог клиники Remedi.По словам Ирины Колесниковой, новая работа — "важное, но не революционное достижение"."На этом примере мы видим, что можно получить из обычных фибробластов: сложные клетки, эмбрионы и даже потомство", — отмечает она.Вопрос о внедрении стоит адресовать не врачам, а этическим комитетам, считает эксперт. Опыты на человеческих эмбрионах практически везде запрещены. Базовые исследования проводят, но действует правило: любой эмбрион по истечении двух недель должен быть уничтожен."Поэтому в обозримом будущем получить таким образом человеческий плод вряд ли удастся — ни один этический комитет не разрешит. Но не исключено, что отдельные технологии применят для ЭКО", — рассуждает Колесникова.Врач-репродуктолог, заведующая отделением ВРТ в центре репродукции "Линия жизни" Анна Ильина добавляет: метод перспективен для лечения тяжелых форм бесплодия. Например, синдрома Шершевского — Тернера, при котором одна копия Х-хромосомы отсутствует полностью или частично.Однако сейчас в России это невозможно не только по этическим и техническим причинам — такие технологии противоречат действующим законам.
https://ria.ru/20210408/svadba-1604355641.html
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осака (город), лондон, россия, генетика, мыши, гомосексуализм, биология
Наука, Осака (город), Лондон, Россия, генетика, Мыши, гомосексуализм, биология

Дети от двух пап: чем грозит человечеству "прорыв" японских ученых

© Depositphotos.com / Giovanni_CancemiПроцесс оплодотворения
Процесс оплодотворения - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Depositphotos.com / Giovanni_Cancemi
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Японские биологи получили здоровых лабораторных мышей от двух самцов. В СМИ это произвело сенсацию. Какие перспективы у нового достижения и почему так взволновалась общественность — в материале РИА Новости.

Всего один процент успеха

Японцы занимаются технологиями превращения стволовых клеток в половые с 1990-х.
"Первые половые клетки мышей вырастили в 2016-м. Они были полностью функциональными и развивались в полноценные яйцеклетки или сперматозоиды — после переноса в яичники или тестикулы (яички). Это было действительно сенсационное открытие", — объясняет РИА Новости врач лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова.
Вся современная экспериментальная генетика "в чашке" основана на подобных технологиях, отмечает эксперт. Фибробласты преобразовывают в стволовые клетки. Их называют ИПСК — искусственные плюрипотентные. Затем ИПСК дифференцируют в нейроны (клетки нервной системы), кардиомиоциты (мышечные клетки сердца), половые клетки.
Группа ученых во главе с биологом-эволюционистом Кацухико Хаяси из университетов Осаки и Кюсю ранее создала яйцеклетку из клетки кожи, взятой у самки мыши. В новом исследовании команда использовала биоматериал из хвоста лабораторного грызуна мужского пола.
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Как известно, у самцов есть хромосомы X и Y, тогда как у самок — две Х-хромосомы. В ходе эксперимента шесть процентов клеток мыши, помещенных в чашку, потеряли свою Y и перевоплотились в зародышевые ХО. В них ученые с помощью препарата реверсин удвоили Х-хромосомы, превратив клетки в женские.
Затем яйцеклетки оплодотворили спермой другого самца мыши и имплантировали в матку самок — суррогатных матерей.
Всего было 630 попыток, и лишь семь из них — то есть чуть более одного процента — увенчались успехом. У детенышей не нашли признаков аномалий. Более того, отпрыски двух отцов продемонстрировали способность дать потомство.

Мужчина справится сам

Сами авторы работы оценивают свои результаты осторожно. На Третьем Международном саммите по редактированию генома человека в Лондоне Хаяси предупредил, что до применения технологии на людях пока далеко: есть много как этических, так и чисто научных проблем.
"Между мышью и человеком — большая разница", — напомнил он.
Эксперты были менее сдержанны в оценках.
Глава лаборатории определения пола в Израильском университете Бар-Илан Ницан Гонен, как сообщает Agence France-Presse, назвала работу "революционной". По ее мнению, в будущем это поможет партнерам мужского пола завести ребенка.
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Более того, появится вариант обойтись и вовсе без партнера. "Это больше похоже на клонирование — наподобие того, что сделали с овечкой Долли", — уточняет Гонен.
Она полагает, что новую технологию опробуют на людях через 10-15 лет.

Прорыв, но не революция

Российские специалисты настроены менее восторженно.
"Это чисто научное исследование, не имеющее реальных перспектив внедрения в ближайшие годы. Такие статьи не стоит переоценивать", — сказал РИА Новости Александр Лапшихин, врач-репродуктолог клиники Remedi.
По словам Ирины Колесниковой, новая работа — "важное, но не революционное достижение".
"На этом примере мы видим, что можно получить из обычных фибробластов: сложные клетки, эмбрионы и даже потомство", — отмечает она.
Вопрос о внедрении стоит адресовать не врачам, а этическим комитетам, считает эксперт. Опыты на человеческих эмбрионах практически везде запрещены. Базовые исследования проводят, но действует правило: любой эмбрион по истечении двух недель должен быть уничтожен.
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"Поэтому в обозримом будущем получить таким образом человеческий плод вряд ли удастся — ни один этический комитет не разрешит. Но не исключено, что отдельные технологии применят для ЭКО", — рассуждает Колесникова.
Врач-репродуктолог, заведующая отделением ВРТ в центре репродукции "Линия жизни" Анна Ильина добавляет: метод перспективен для лечения тяжелых форм бесплодия. Например, синдрома Шершевского — Тернера, при котором одна копия Х-хромосомы отсутствует полностью или частично.
Однако сейчас в России это невозможно не только по этическим и техническим причинам — такие технологии противоречат действующим законам.
 
НаукаОсака (город)ЛондонРоссиягенетикаМышигомосексуализмбиология
 
 
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