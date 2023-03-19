https://ria.ru/20230319/ekvador-1858886711.html

Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения

Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения - РИА Новости, 19.03.2023

Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения

Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил в Twitter, что посетил все районы, пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 6,5. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:51

2023-03-19T08:51

2023-03-19T09:27

в мире

эквадор

гильермо лассо

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил в Twitter, что посетил все районы, пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 6,5. "Я посетил все территории, пострадавшие от землетрясения магнитудой 6,5. Мы вместе со всем кабинетом министров будем незамедлительно предпринимать меры в связи с этой чрезвычайной ситуацией", - написал президент. Ранее пресс-служба президента сообщала, что 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях страны.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

эквадор

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, гильермо лассо