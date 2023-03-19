https://ria.ru/20230319/ekvador-1858886711.html
Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения
Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения - РИА Новости, 19.03.2023
Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения
Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил в Twitter, что посетил все районы, пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 6,5. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:51
2023-03-19T08:51
2023-03-19T09:27
в мире
эквадор
гильермо лассо
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил в Twitter, что посетил все районы, пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 6,5. "Я посетил все территории, пострадавшие от землетрясения магнитудой 6,5. Мы вместе со всем кабинетом министров будем незамедлительно предпринимать меры в связи с этой чрезвычайной ситуацией", - написал президент. Ранее пресс-служба президента сообщала, что 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях страны.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения
Президент Эквадора Лассо посетил районы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 6,5
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил в Twitter
, что посетил все районы, пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 6,5.
"Я посетил все территории, пострадавшие от землетрясения магнитудой 6,5. Мы вместе со всем кабинетом министров будем незамедлительно предпринимать меры в связи с этой чрезвычайной ситуацией", - написал президент.
Ранее пресс-служба президента сообщала, что 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях страны.
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